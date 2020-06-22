Orada bir ülke var, uzakta... Çok acayip!..

Dünya durulacak sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.Şimdi olayların hızına uygun olarak bakışımızı güneye çevirelim.Akdeniz'e bakalım.Hatta aşağılara, Nil'in kaynağına kadar uzanalım.Mecburuz.

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İşin doğrusu...Bizim( Evet, varöyle bir şey!) bir türlü'dan bugünegelemedi.Köprülerin altından ne sular aktı oysa.Etiyopya mı? Uçağı düşmezse, öyle bir ülke hiç yokmuş gibiyiz.Ama ne oldu?'nin Libya üzerinden aklı sıra Türkiye'yi tehdit etmeye kalktığı saatlerdeortaya çıkıverdi.Neden?Çünkü Mavi Nil'in kaynağı Etiyopya'da.Çünküve karşılıklı anlaşmalaraaldırmadan temmuz ayındabarajda su tutmayabaşlayacak.Mısır, Etiyopya'yı Birleşmiş Milletler'e şikayet etti ama bu iş orada çözülecek gibi değil.Sisi'yi Libya götürmezse, bir bakarsınız, bu mesele götürür.

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Tevafuk mu, desem?..mi desem?..Hepsi üst üste geldi.Dünyayı şu an kim yönetiyor?Dünya Sağlık Örgütü Başkanı (birçoklarına göre Çin'in operasyon ajanı)Ve adam şimdi yarı bir ülke olan Eritre doğumlu ama Etiyopya'da 2016'ya kadar bakanlık yaptı.Gel de bu ülkeyi görüş ufkunun dışında tut artık!

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Barajın adı da ilginç:(Hedasi, Al Nahda)2011 yılında baraj yapımına finans sağlayan ve inşaat şirketleri kuran ülke ayrıca ilginç:ABD buna yıllardır çok bozuluyor.Şaşıracaksınız ama...Sisi'nin kimi destekçileri var; meselaDünya böyle işte!

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Bu meseleleri iyi bilen bir dostuma soruyorum." diyor.Bu arada...Geçen yıl İsrail Savunma Bakanlığı'nın "Mısır'ın aşırı silahlanma arzusunun bizim çıkarlarımızı hedef almayacağından emin değiliz" açıklamasını not etsem mi?Bir Amerikan arkeoloji kuruluşunun Tevrat'ta sözü geçen"nın Etiyopya'da bir kilisede bulunduğu iddiasını da ekleyip yazımı kapatayım.