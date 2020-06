" mı dediniz?Fena yanıldınız.Bu basmakalıp yargı gerçeğemaalesef uymuyor. Meseladudakların kendiliğinden aldığışekil, sandığımızdan daha çokduygu aktarıyor. Örtülü üzüntülerimiz,sıkıntılarımız, iğrenmeve sakınganlıklarımızkendini dışavuruyor. (Geçen gün "Lie To Me"dizisine de ilham kaynağı olan PaulEkman'ın kitabını karıştırınca anladımki, maskesi burnuna kadarçekilmiş bir yüz, asla yüz değil.)

***

18 Haziran The Economist kapağı noktayı koydu: "The New World Disorder." Yani bazılarının sandığı gibi öyle hemen pandemi sonrası "yeni dünya düzeni"ne filan geçilmeyecek. Geçen akşam Ülke TV'de söylediğim gibi, küreselci elitler kaosun sürmesini istiyor; planları bir nevi "yeni düzen için düzensizlik" aşamasını içeriyor. Allah, sade insanların yardımcısı olsun!

***

Şehir içindeki koruları ışıl ışıl hale getirmeye başladık. Parklarda ve yeni tip sitelerin bahçelerinde ağaç köklerinin süslü lambalarla aydınlatıldığına rastlıyorum. Bazılarında kullanılan ışıkların çiğliği gözleri yoruyor. Ama esas mesele başka..."Ağaçların Gizli Yaşamı"nın yazarıhepimizi uyarıyor: "Geceleri uyumaları gerekiyor. Ama mesela sokak lambaları altındaki ağaçlariçin ömürleri kısalır." Fazla güneş ışığının yaptığını da şöyle anlatıyor Wohlleben: "Şehirdeki yalnız ağaç için ormandaki kalabalığın gölgesi yoktur. Hemen ışığı bulup boy atmaya başlar. Ama bir çocuğa fazla şeker nasıl zarar verirse, güneş ışığının da o çocukluk dönemindeki yalnız ağaca zararı vardır."

***

Hepsine yeniden bakmaya, yeni bir ilişki kurmaya başladık gibi geliyor bana. Ama bir dakika!Onlar da yeni olanı fark ediyorlar. Balkonumdaki bitkileri ilk kez geçen sonbahar ve kış kendi hallerine bırakıp bakımlarını yapmamıştım. Fakat buna rağmen coşkulu bir büyüme içindeler. Sanki. Kedim Temmuz ise ara ara bana bakıp "" diye dertleniyor. Geçmişte günün bütün saatlerini onunla geçirdiğim zamanlar hasta olduğum günlerdi. Bir türlü yeni duruma intibak edemedi.