Şunları biliyoruz...Salgınlar tedbirsizliği affetmiyor.Mesele virüslerse, bilmek gerekiyor: "Lakin, gölgesinden bile korkan bir hale düşmek de başka bir hastalıktır.Hayatı yer bitirir.Şimdi işte tam böyle bir tarihsel ""teyiz!

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Salgınlar asla sadece salgın değildir.İnsansın, korkarsın.Korkmalısın da..Tedbirli olmak için faydası var.Ama hepsi bir yere kadar.Çünkü Covid-19 salgını yeryüzü çapında bir "" hadisesi olmaya doğru hızla ilerliyor.Görmeyelim mi?Lafını etmeyelim mi?

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Mesela...Finans-kapital elitlerinin el ovuşturarak "" diye açık açık konuştuklarına kulaklarımızı kapatalım mı?Dünya Ekonomik Forumu 2021'i şimdiden "in tartışılma yılı ilan etti.Bu tabii işin vitrini.Tartışmaymış...Emin olun, adamlar çoktan işlerini yürütmeye başladılar.

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Dün Berlin'deki gazeteci arkadaşlarla konuştum, sonra İtalya'dan tanıdıklarla yazıştım." diye sordu bir arkadaşım.İtalya'daki tanıdıklarımın söyledikleri ise açık: "Tedbirli biçimde üretime ve turizme dönmek zorundayız."Biz ne yapıyoruz, itiraf edelim mi?Her akşamüstü rakamlara bakıp hipnotize halde panikliyoruz.Berraklık iyidir ama..."sı var işte!

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Derdimi yanlış anlayıp bana haksız bir kızgınlıkla yaklaşılmasını da istemem elbette.Sağlık hepimiz için hassas bir konu.Ancak esas sıkıntı makro alanda...Yeryüzü çapında...Kitleleri aylarca evine kapatıp ""yi,hedefleyen bir tasarımla karşı karşıya olabileceğimizi hesaba katıp öyle yürümek zorundayız.