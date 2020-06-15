Nihayet anladık mı?Yediğimizin, içtiğimizin...İşimizin, işsizliğimizin...Siyasetimizin, sosyolojimizin...Korkularımızın, umutlarımızın...İçi ayrı, dışı ayrı değil.Virüsten önce de böyleydi, virüsten sonra kesinkes böyle...

***

Çok önceden konuşmaya başlamamız gerekirdi...gerçek anlamda para değil.Baştan aşağı "dan ibaret bir savaş aygıtı.Ve bu düzen böyle devam edemez.

***

Çok önceden konuşmaya başlamamız gerekirdi...ve devletlerbu uçağı yerden kontroledemiyor.Hiçbir toplum bu uçağı yere indirmeyi başarmadan güvende kalamaz.

***

Çok önceden konuşmaya başlamamız gerekirdi...Böyle giderse...Buna izin verilemez.

***

Yukarıda saydıklarım ve benzeri meseleler TV'lerde, medyada, sokakta daha yeni konuşulmaya başlandı.Nihayet!Kılıçdaroğlu, Akşener, Demirtaş gibi ""nın üçüncü sınıf içerdeki temsilcilerinin ne yapıp ettiğiyle gündemin oyalanması isteniyor, biliyorum.Fakat böyle ilerlenemez.

***

Virüsün faydası mı?Hiç öyle bir şeyin faydası olur mu?Ama ille de bunu soracaksanız, cevabım açık: Faydası bu "" oldu.Yunuslar Haliç'e gelmiş, geyikler parka inmiş gibi süslü manipülasyon hikayelerini geçin...Ama küresel salgını kullanıp yönlendiren küreselci odak milletlerin sorgulama kapasitesi ve isteğini de "" istiyor.

***

Şimdi bütün kavga şunun üzerine...

Neleri tartışacağız, neleri tartışmayacağız; neyi sorgulamak doğru, neyi sorgulamak yanlış? (Şaka değil, global sosyal medyada sansürden geçilmiyor.)

Kaç kez yazacağım bilmiyorum.

Uyku yok, dik durmak isteyene.

Uyanık olmak zorundayız.

*

NOT DEFTERİ



Kazanmak ve kaybetmek komşudur. Bedellerini hesaplamadan kazanca yaklaşmayın. (HIROSHI MORIYA / Savaş Sanatlarında 36 Gizli Strateji)