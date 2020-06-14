Açıklamak işe yarayabilir. Anlatarak, ikna edebilirsin. Ama en sıradan konularda bile "" başka bir şeydir. Bu aynı zamanda insanın içini dinlemesini de gerektirir. Sözleri işitmek, bilgiyi edinmek yetmez, tam olarak "ANLAMAK" için ilhamın vakti beklenir.

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" Bu söz bir fikre veya bilgilenmeye işaret etmekten çok bir ruh halinin ifadesidir.

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Tiber Nehri boyunca uzanan duvara kocaman harflerle şöyle yazılmış: "" Roma'da,İstanbul'da, Beyrut'ta fark etmez, hangi duvardaolursa olsun, ne zaman böyle bir haykırışgörsemkarşı karşıya olduğumu hissederim. Yazan içinden şöyle demektedir sanki: "Her şey berbat, herkesten nefret ediyorum... Sensiz burası cehennem." Bunu yazan baştan yenilmiştir, sevgisigüçsüzdür. (Koridorlara dökülen, yatak çevrelerine serpilen gül yaprakları gibi...)

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Unutkanlık mı? Zihin bunu hiç sevmiyor;insan ellisini geçtikten sonra unuttuğune varsa, hepsini geri çağırıyor.

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Zihinden söz açtım ya... Bir çoklarınızın aklına "gelecektir. Malum, her şeyi birbirine karıştıran meşhur ve "beyinci" bir tayfa var. Zihin bambaşka şeydir, beyni mıncıklayarak ulaşılamaz. Bu "bilimle doldurulamaz.

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J. L. Borges mi diyordu? Galiba... GEÇMİŞ, hatıralarımızdır, başka geçmiş yok. GELECEK mi? O dadır.

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İki yandaki ağaçların daracık ve yıpranmış asfaltın üzerini kapatarak birbirleriyle buluşmalarındaki güzelliğe bakıyorum. Ayağımı gazdan çekiyorum; araba ağır ağır koyu gölgenin içine giriyor. Sanki zaman içimden hızla akıp sonuna varıyor. ÖLÜM böyleolsa keşke!

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hafife almayın. Bunu anlamak için laf arasında geçen tek bir kelimenin nasıl yaralayıcı olabildiğini hatırlamanız yeterli. Ama o aşamada takılıp kalmak da haksızlık olur. Karantina günlerinde kelimelere sarıldım.mesela. Güzel kelime. İçinizden tekrarladığınızdabaşlıyor.