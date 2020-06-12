12 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Sen onu “şey” mi sandın?..
HAŞMET BABAOĞLU
Sen onu “şey” mi sandın?..

Sen onu “şey” mi sandın?..

12.06.2020, Cuma
Ben "şey"i anladım.
Hiç şaşırmadım!
Yıllar boyu okul, müfredat, kültür hep bunun için vardı.
Birçok kuşak böyle düşünmek için eğitildi.
Hele 90'ların gençleri...
Ancak "şey" sayesinde yırtabileceklerini düşündüler; dönemin medyası tarafından az yıkanmadı beyinleri.
Bu çark hala alttan alta çalışıyor.

***

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun geçen gün Meclis kürsüsünde söz ettiği "şey"i kastediyorum.
Hani dedi ya Kaboğlu...
"Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı. Ayasofya da müze olarak korunmalı. Hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirası bunlar."
Şey, o şey işte!
Belli ki, Kaboğlu da "insanlığın ortak mirası" lafını işitince hazırola geçmek üzere eğitilip yetiştirilenlerden.
CHP deseniz, zaten bu işin içerideki siyasi bayisi.

***

Böyle yüceltilmiş bir terim uydurup bütün dünyayı esir ettiler.
İnsanlık, ortak, miras...
Kelimeler müthiş.
Ve nasıl da aldatıcı!
Oysa "insanlık" dedikleri kendileri...
Global oligarşi ve onlara köle tüketiciler.
Yoksul, yoksun ve yabancı gördükleri hiçbir toplumsal kesim umurlarında değil.

***

Özellikle dikkat ediniz; "bunlar artık bizim kendi şeyimiz" değil diyor Kaboğlu.
Batı'nın tarih kavramı ve kültürünü nasıl bir manipülasyona tabi tutup zihinleri etkilediğini bu laf yeterince sarsıcı biçimde anlatıyor.
Söz konusu olan cami bile olsa...
Elinden olmasa, zihninden kopartan bir bakış...
İrkilip soruyorsun; kimin peki?
Cevap belli: "Ortak miras."
Ne varsa bu yolla kendi envanterlerine geçiriyorlar.

***

Müze ve müzecilik bu aslında.
Hem sömürgecilik artığı bir tutum, hem de bir tür ölü sevicilik.
Hayat yok artık orada.
İnsan yok, can yok, ruh yok!
Bakıyorsun...
Sergi yerine çevirmişler, zaman içinde yaşayan "mana"yı yere sermişler!
Adı üstünde işte...
Her şeyi anlatıyor; sen sadece "ziyaretçi"sin!

***

Şükür ki, artık bu toplumun zihnine dışardan yapılan yamaların dikiş yerleri atıyor.
Kaboğlu gibiler daha çok konuşsalar keşke...
Ki, içinde debelendiğimiz "yerli oryantalizm" iyice ifşa olsa!..
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Neden hazırlıklı değillerdi? 11.06.2020 Perşembe
Dışımızdaki ve içimizdeki Mısır’a dikkat!.. 09.06.2020 Salı
Virüs Boris’i cezalandırdı ama İsveç rahat!.. 08.06.2020 Pazartesi
Kelimeler, şeyler ve biz-4 07.06.2020 Pazar
Korona günleri notları: Bir gariplik var!.. 06.06.2020 Cumartesi
Balkon, bahçe, daire... 05.06.2020 Cuma
Nefes 04.06.2020 Perşembe
Mesele Floyd cinayeti değil, anlamadınız mı? 02.06.2020 Salı
Bu adamlara rağmen iyi ayakta kalmışız!.. 01.06.2020 Pazartesi
Kelimeler, şeyler ve biz-3 31.05.2020 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA