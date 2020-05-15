Ne demişti Beren Saat?Sonrasında kendini "molekül"lere ayırıpbizlere sevgi sinerjisi (!)falan gönderdiği için başlangıçcümlesi dikkatlarden kaçtı.Aslında pek yaygın bir söylem.Salgın dünyayı etkisi altına aldığından beri bazı kesimler doğaya üstün bir" katma; hatta bir nevi "" çabasındalar.Eh, söyleyin bana hangi seküler "" yapabilmiş ki?

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Gazete eklerinde, internetin sevgi pıtırcığı sitelerinde,sık sık görüyoruz...Kimi "" diyor...Kimisi "düşünüp aklımızı başımıza toplayalım diye doğanın bize mola verdiğini" söylüyor.Kimi çok sert sözlerle salgını "doğanın gazabı" olarak değerlendirip hızlarını alamıyor; "daha durun,, yeni salgınlar ve depremlergelecek" diyerek kıyamet tablolalarıçiziyorlar.

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Kim bunlar?Babaannesi "dediğinde, hemen dudak büken tipler...Bir büyüğü "kızım olanlardan ibret almalı, Allah'ın hiçbir işi boşuna değildir" dese, hemen kulağını kapatanlar...Her türden manevi veya metafizik sorgulamanın önünütıkayanlar...Ama bütün insanlık gün gelip hiç hesap edilmeyen bir biçimde köşeye sıkıştığında...Bu tiplerin aklına hemen doğa geliyor...Bunları söylerken de "ne diyorum ben?" diye hiç sormuyorlar kendilerine.Yeter ki, ""dan söz etmesinler, başka her şeyitapınmaya hazırlar.

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Şu kesin...

Yeni ekoloji bir tür "din" olmak istiyor.

Pandemi sonrası bunu daha net göreceğiz.

İşin ilginci, tuzu kuru sosyal sınıflar da "doğa ana" tasavvuruna bayılıyorlar.

Kapitalizm günahlarını bu yolla temize çekip baştan başlamayı düşünüyor.

Bu açıdan uyanık olmakta fayda var.

Doğa'nın yakasını hem onu sömürüp tahrip edenlerden, hem de bu tip kafalardan kurtarmak gerek.

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KISA BİR ARA



Sevgili okurlar...

Zihnimin biraz yön değiştirmeye ve içine bakmaya ihtiyacı var. Bu yüzden izninizi rica ediyorum.

Çok sürmeyecek. Perşembe günü bu köşede buluşmak üzere hoşça kalın!