Markete gittim...Hayır! Sosyal mesafeye dikkat edilmediğinden, hijyenin umursanmadığından falan söz edeceğimi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz...Tersine...Bütün bunlara olabildiğince dikkat ediliyor.Dikkat çekmek istediğim manzara isein sürmesi...Bir tür karantina travması.Orası kesin ama mazeret sayılmamalı.Ve unutmamalı ki,

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Kasaya doğru yaklaşırken herkes birbirine ve sepetlerine bakıyordu.tahmin edebiliyordum.Çünkü başka bir zaman olsa almayacakları veBen kendi aldıklarıma baktım, şaşırdım.Neleri "bir deneyeyim" hesabıyla sepetime atıvermişim!

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Çabuk gevşemeyelim, hemen sokakları doldurmayalım,, diyoruz ama...İçeride kapalı kalmanın böyle sonuçları var.Bizim ekran psikologlarının dikkat alanına pek girmiyor böyle şeyler. Oysa şimdiden Avrupa'da eve servis şirketlerine kart borçları yüzünden ağır depresyona girenler; Çin'de tedbirler gevşetilince AVM'ye koşup alışveriş krizi yaşayanlar üzerine yayınlar çıkmaya başladı.

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Alışveriş, modern tüketim kültüründe her türlü iç sıkıntısınınhaline getirildi.Üstelik alışveriş insana "hayat kaldığı yerden devam ediyor" duygusu veriyor.AmaBu "" şimdi bizi girdabında boğabilir!Dün bazı AVM'lerin kapısında oluşan kuyrukları ekranlarda görmüşsünüzdür.Hiç şüphe yok, mızmız rantiyeler ve tuzu kurular hariç kimseuzun bir süre hareketsiz kalmasını istemez, istememeli!Esnafın işinin gücünün ayağa kalkması gerekiyor.Ancak tam bu noktada duralım...Çünkü korona sonrası pek çok şey ve ebette ekonomi deYeni bir düzen kuruluncaya kadar herkesyapmalı.