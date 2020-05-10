Kelimeler, şeyler ve biz-3

Gürültüyü bastırdığımızdaişittiğimiz seslerden oluşursessizlik. Başkalarıyla gevezelik etmeyikesip kendimizlekonuştuğumuzdabaşlar susmak...yüzden ürpertiyorbizi, bir anlığına daolsa ruhumuzu bir"DOLULUK" hissikaplıyor. Ezan ve kuşsesleri. İşte sessizlik!İçimizden tatlı tatlımırıldanıyoruz. İştearadığımız güzel suskunluk!

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Bazılarımız sinirli sinirli söylenir hani, "" diye... Oysa istediği dilsiz bir dünya, sağır bir zihin değildir elbette. Öyleyse artık adını koyalım: Aslında doğru düzgün DİNLEMEK istiyoruz. Sevdiklerimizin uyurken soluk alıp verişini dinlemek istiyoruz, kuşların cıvıltısını, yağmurun oluklardaki tıkırtısını, denizden doğru esen meltemin duvarlara sürtünürken çıkardığı hışırtıyı, çayın mutfaktan gelen fokurtusunu işitmek istiyoruz. Bir anlığına değil, uzun uzun...Önce güzel seslerin suyunda yüzerek yani...; derine dalarak...

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Yalancı dünyanın bunaltan gürültüsünü ancak sesle yenebiliriz. Dervişlerin endişeden SEKİNETE güçlü bir(zikir ve nefesle) geçtiklerini bir kenara kaydetmeli...

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Neden sözlüklerde "sükunet" karşılığında yazılanlar arasında "" da var? "Durmak" olmalıydı. Durgunluk farklı bir şey: Gizlenmiş bir huzursuzluk, mızmız bir geri çekilme. Bazı gençler "" diyorlar hatta. Oysa sükunet huzura açılan kapıdır; ""ya da...

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Sükunet yani... Her şeyi HEMEN isteyenler(cennetlerinden) yeryüzünedüşerler.

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Umarımhaklıdır: "Virüs karşısında açığa çıkan aşırı panik, toplumlarındir." Ama bana bu panik devasa bir toplum mühendisliğinin sonucu gibi görünüyor. Yani işlerin daha da çirkinleşme ihtimali yüksek.

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Camille Laurensgüzel anlatır gerekçesini: "Zamanınkazanacağını ya da şimdiden kazandığınıunutmak için aşk şarkıları söyleriz,boşluğu kelimelerle doldurur, kum saatinindaraldığı yeri cümlelerle tıkamayaçalışırız." (Aşkın Romanı )