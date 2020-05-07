Yok! Başlığa bakıp aklınıza ilk gelen şeyi düşünmeyin!Nihayetbunu...Hem derdimiz, sıkıntımız öyle hemen geçecek gibi değil!Kayıplarımız ve geride bıraktıkları acılar öyle çarçabuk hafızalarımızın kuytusuna itilebilir mi?Üstelik baksanıza..Endişe bitmiyor.Bitsin istenmiyor.

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deyişim, "" demenin buruk ve kırgın bir ifadesi...Hangimiz"ün her gün listelenen rakamlara dönüşmesini isterdik?Her akşamüstü ölenlerin vaka sayısıyla oranına bakıp endişeye kapılıyor veya rahatlıyoruz.Böyle bir günün bu kadar acımasız ve keskin biçimde gelip çatacağını hangimiz tahmin edebilirdi?Ama oldu.Neredeyse, bu sürece alışmak üzereyiz.Bu yaşadığımızınne farkı var?

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Dün baktım, "" endişesi de rakamlar üzerinden medyaya yansıtılmış...Neymiş?Uzmanların matematik modellemesine göre İtalya kısıtlamaları çok çabuk gevşetmiş; eğer nüfusun yüzde 40'ı geri dönerse, 23 bin ek ölüm daha olurmuş...İfadeye bakın; "Nasıl soğuk, ne kadarama sıradan bir söyleyiş!Kimse demiyor ki, "gevşeme" dediğiniz şey, bildiğimiz hayat...Üretim, iş, güç, eğitim, vd.Nasıl dönmeyelim?Hep böyle duralım mı?

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Milletleri millet; halkları halk, toplumları toplum olmaktan çıkartıp "haline getirmenin en kestirme yoludurtablolar...Büyük savaşlar, büyük kıyımlar sırasında öyle olur;sanki!Unutmayalım ki..."ler medeniyete değil, ""ne atıf yapar.Şimdi bir virüs...Birdenbire...Dünyayı işte bu halin eşiğine getirdi.Bilmem içinizdendiyor musunuz?Henüz yaşadıklarımızın sersemliği içindeyiz, pek farkında değiliz...Hala eski kavgalar, küçük hesaplar peşindeyiz...Fakatgeliyor.Bunu bilelim.