Hedef almak, hedef seçmek "" ister.Bizdeki muhalefetin öyle bir özelliği yok!Beyin dışarıda.Dışarıda "" cephesi var.Onlar Selçuk Bayraktar'ı hedefe koyuyor, bizimkiler maşalık yapıyor.

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Ocak ayının başında, hem de Meclis kürsüsünde...Libya tezkeresi sırasında...hatırladınız mı?Peki şimdi ne oluyor?Korona salgınından başınızı kaldırıp baktıysanız, Libya'da çok önemli bir gelişme var.İki ay önce daracık bir alana sıkışmış olan Ulusal Mutabakat Hükümeti şimdi Türkiye'nin yardımıyla Hafter güçlerini art arda yenilgiye uğratıyor.Wagner'i de, BAE'nin toplama askerleri de bu yürüyüşü durduramıyor.Nasıl mı?

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demek, bizim için hayati önemdeki "" haritasının sınırlarının da güvenlik altına alınması demektir.Akdeniz'de güçlü ve yeni bir Türkiye demektir.İşte o yüzden...İçerideki muhalefet Selçuk Bayraktar'a ve milli savaş sanayisine saldırtılıyor.Hatırlayın! Aynı şey Barış Kalkanı sırasında da olmuştu.O sırada Esad'ı savunanların şimdişaşmamalı...

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Bizdeki muhalefete dışarıdan akıl verenlerin taktikleri belli...Askeri alanda ilerlediğimizdeyüklenecekler.Salgın sonrası ekonomik düzenlemeler öne çıkıp Türkiye dünyada kendine yeni bir yer aramaya çıktığındasaldıracaklar.Yeni bozgunculuk yöntemlerine rağmen içerde güvenlik sorunu oluşturamayıncayıpratmaya çalışacaklar.Önümüzdeki dönem tarım konusu da hayati önem sıralamasında üst sıraya tırmanacak.Hiç şüpheniz olmasın,o alanda da küreselcileremaşalık yapacak.

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Ahmet Kekeç dünkü yazısında "CHP biricik mesaisi Türkiye düşmanlığı olan uluslararası konsorsiyumun TBMM şubesi gibi çalışmaktadır" derken yerden göğe haklıydı.Sonuç olarak...Uyanık olalım, dikkatle izleyelim ve kendi işimize bakalım!Ve...FETÖ'yle mücadelede gevşemeyelim.