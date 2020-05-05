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HAŞMET BABAOĞLU
Muhalefet değil, Türkiye’ye muhalefet

Muhalefet değil, Türkiye’ye muhalefet

05.05.2020, Salı
Hedef almak, hedef seçmek "beyin" ister.
Bizdeki muhalefetin öyle bir özelliği yok!
Beyin dışarıda.
Dışarıda "Türkiye'ye muhalefet" cephesi var.
Onlar Selçuk Bayraktar'ı hedefe koyuyor, bizimkiler maşalık yapıyor.

***

Ocak ayının başında, hem de Meclis kürsüsünde...
Libya tezkeresi sırasında...
CHP'nin lideri, sözcüsü, vekili sıraya girip Fransa, ABD, hatta hiç utanıp sıkılmadan Birleşik Arap Emirlikleri ağzıyla konuşmuştu, hatırladınız mı?
Peki şimdi ne oluyor?
Korona salgınından başınızı kaldırıp baktıysanız, Libya'da çok önemli bir gelişme var.
İki ay önce daracık bir alana sıkışmış olan Ulusal Mutabakat Hükümeti şimdi Türkiye'nin yardımıyla Hafter güçlerini art arda yenilgiye uğratıyor.
Wagner'i de, BAE'nin toplama askerleri de bu yürüyüşü durduramıyor.
Nasıl mı?
SİHA'lar, İHA'lar sağ olsun...

***

UMH'nin zaferi demek, bizim için hayati önemdeki "Mavi Vatan" haritasının sınırlarının da güvenlik altına alınması demektir.
Akdeniz'de güçlü ve yeni bir Türkiye demektir.
İşte o yüzden...
İçerideki muhalefet Selçuk Bayraktar'a ve milli savaş sanayisine saldırtılıyor.
Hatırlayın! Aynı şey Barış Kalkanı sırasında da olmuştu.
O sırada Esad'ı savunanların şimdi üç paralık savaş ağası Hafter'in sözcüsü gibi davranmalarına şaşmamalı...

***

Bizdeki muhalefete dışarıdan akıl verenlerin taktikleri belli...
Askeri alanda ilerlediğimizde Selçuk Bayraktar'a yüklenecekler.
Salgın sonrası ekonomik düzenlemeler öne çıkıp Türkiye dünyada kendine yeni bir yer aramaya çıktığında Berat Albayrak'a saldıracaklar.
Yeni bozgunculuk yöntemlerine rağmen içerde güvenlik sorunu oluşturamayınca Süleyman Soylu'yu yıpratmaya çalışacaklar.
Önümüzdeki dönem tarım konusu da hayati önem sıralamasında üst sıraya tırmanacak.
Hiç şüpheniz olmasın, bizim maddi ve manevi kaynaklarıyla ecnebi muhalefetimiz o alanda da küreselcilere maşalık yapacak.

***

Ahmet Kekeç dünkü yazısında "CHP biricik mesaisi Türkiye düşmanlığı olan uluslararası konsorsiyumun TBMM şubesi gibi çalışmaktadır" derken yerden göğe haklıydı.
Sonuç olarak...
Bu adamların kurguladıkları gündeme kapılmanın alemi yok!
Uyanık olalım, dikkatle izleyelim ve kendi işimize bakalım!
Ve...
FETÖ'yle mücadelede gevşemeyelim.
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