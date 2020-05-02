Küresel bilgi birikimi, küresel bilim gerçeği gibi "büyük" laflar ediyoruz ya... İyi de, mesela Amerika'daki, Almanya'daki seçkin epidemiyologlar ne diyor, tam olarak biliyor veya fikirlerine kolayca ulaşabiliyor muyuz? Ya doğrudan cephede virüsle savaşan hekimler yeni tecrübelerini nasıl değerlendiriyorlar?.. İşte orası zurnanın zırt dediği yer. Tam olarak bilemiyoruz, bir süre bilemeyeceğiz! Çünkü tıp dergileri Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 pandemisiyle ilgili koyduğu kodların dışında kalan tezler, makaleyi yazan en seçkin epidemiyologlardan biri bile olsa, yayınlanmıyor...Neden? Çünküvar.

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YouTube en son ABD'de iki acil müdahale hekiminin "" temalı videosunu yayından kaldırdı. Malum, bu platformlarda uzaylılardan kıyamet kehanetlerine sayısız abuk sabuk komplo teorisi dillendiriliyor. Halkları isyana kışkırtan videolar yağmur gibi... Fakat bu salgın hakkında en ufak bir aykırı görüşe artık izin yok! Neden peki? Basit soru ama cevabı da basitçe "" olabilir mi? Ya cevap bundan ibaret değilse?..

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Çok sert bir kırılma bu... Son yirmi beş yılı "" tezi ve "" hedefi üzerine kurulu bir sağlık anlayışıyla beyinlerimiz yıkandı. Şimdi birbirimizin sağlığından birinci derecede sorumlu olduğumuz bir "dünya"ya geçmekte zorlanıyoruz... Hele şu "uzun yaşam" meselesi...Sonrası nasıl olacak, merak ediyor musunuz?

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İnsan her ramazanda bir daha anlıyor: Akışa bırakmaman gereken şeyler var... Hanidedikleri şeykadar derin,kadar aziz olsa, bırakalım kendimizi! Ama değil! Tam da bu yüzden oruç çok değerli bir tecrübe. Orucun "" bir şey olduğuna dikkat etmeliyiz.(Kuran'daki ifadesiyle "savm/siyam") ""tır; kendini tutmak ve orada kendinle baş başa "tır!

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Gelelim yine pide, ekmek tarifleri konusuna... Instagram'da "hesabını takip ediyor muşunuz? Şevki Dilmaç'ın enfes pide ve ekmek tariflerini kaçırmayın, derim.