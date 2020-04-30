Yetmiyor sanki...Dünyanın çarkının dur(durul)ması yetmedi...Corona salgını da yetmeyecek...Yazmıştım geçen gün...Fazlasını istiyorlar...Haberlere bakın, ne demek istediğimi anlarsınız.

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şüphelenmemek mümkünmü?Olup bitenler karşısında "ne oluyoruz yahu?" demeyen kalmadı.Tabii bizim zihin kireçlenmesinden ve normların deli gömleğinden mustarip akademik entelijansiyamız hariç...Nisan ayında birdenbire "İkinci Dalga" gelecek demeye başladılar.Şimdi de ABD'de, İngiltere'de, Çin'de ve Rusya'da bir takım epidemiyologlar "daha ölümcül salgınlara hazır olmamız" konusunda uyarıyorlar.En son Rusya Pandemi İzleme Merkezi sözcüsü Dr. Aleksandr Miyasnikov demiş ki, "Dünya Sağlık Örgütü de unuttuğumuz domuz gribi salgınının tekrar patlayabileceğini iddia ediyor.

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Hazır "karşısında toplumlar korku içinde"işin ucunu bırakmayalım,eli sürekli yükselterek yeryüzününiplerini ele geçirelim" planı mıişliyor nedir?Şimdi sürekli korkutan bilim insanlarına" demeyecek miyiz?Yok, hep dile getiriyorduysanız, kitlelerin bunları işitmesini engelleyen kimlerdi, onu da açıklasanız...Bu sorular hiç sorulmayacak mı?

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İnsan kuşkulanıyor elbette...Birilerinin kendi kafasına göre bir "" oluşturmak için toplumları perişan edecek hesaplar içinde olduğundan kuşkulanıyor.Ha! Bu arada ne oluyor?..Dünya duruyor, milyonlarca insan işini kaybediyor ve o sırada dünyanın en zengin insanları;zenginliklerini ikiye katlıyor.Falan filan, falan filan...Nasıl mı?Onu da başka zaman yazarım.Ama sonuca bakmak olup bitenler için deverebilir belki...Belki...