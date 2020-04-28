Şimdi derin bir nefes alıp sükunetle şu alt alta sıraladığım farklı kişilerin yorumlarını bir okuyun...

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"Kızının uzun zırlamaları sonucu tedavi için kendi vatandaşı dışındaki herkese hayrı dokunan Türkiye'ye getirilen İsveç vatandaşı..."

"Büşra Gülüşken adlı kişinin profil fotosunda Filistin bayrağı var, neden Filistin'den yardım istememiş, anlamadım..."

"Sanki başı boş bırakmışlar, ne var işte eve gelip kontrol etmişler ama hanımefendi babasının hastanede tedavi olmasını isteyip ortalığı ayağa kaldırmış, ne güzel iş ya!"

"Köylü kurnazı bir aile ve pr seven bakanlık buluştu..."

"AKP Propagandası... Memlekette tiyatro bitmiyor."

"Devletin parasının bu kadar çar çur edildiği bir dönem yaşanmamıştır..."

"Kenya'da, Afrika'da falan da böyle mağdurlar vardır, aman onlara da uçak yollasın paşazadeler..."

"Çok güzeeel... Şimdi bu arkadaşları en az üç yıl yurt dışı yasağı ile ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyarız..."

"İsveç hükümetinin bu olayı sonuna kadar takip edip ailede vatandaşlığı olanların vatandaşlığını iptal etmesi lazım..."

"Toplanan bağışlar buraya mı aktarıldı yoksa?.."

"Bunlar birkaç ay sonra Türkiye'yi kötüler, kız bunu kesin yapacak, göreceksiniz..."

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İsveç'te evinde kendi kaderine terk edilen Covid-19 hastası Emrullah Gülüşken ve ailesinin ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliş hikayesini biliyorsunuz...

Yukarıya aldığım satırlar ise çirkefliğiyle ünlü bir internet sitesinin üyelerinin günlerdir konuyla ilgili yazdıklarından küçük bir parça.

Babası için sosyal medya yoluyla yardım isteyen genç kız hakkında bu internet sitesinde edilen küfürleri ve aşağılayıcı benzetmeleri ise, takdir edersiniz ki, buraya alamazdım ama okurken midem bulandı. Bu siteye durmaksızın yorum yazan genç klavye kabadayıları ve alçaklar adına utanç duymaktan kendimi alamadım.

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Şunu belirteyim...

Hep birlikte öfkelenelim diye bu tabloyu önünüze getirmedim.

Gencecik insanlardaki böylesi bir "iç çürümesi"ne şaşırmak veya lanetlemek bize bir şey kazandırmıyor.

Bunlar, Türkiye içinde ayrı bir sömürge nüfusu gibiler...

Şiddetle ve bütün duygularıyla Türkiye'den nefret eden bir koloni...

Bu olguyu klişelere saplanmadan masaya yatırıp düşünmek, anlamak ve nedenleriyle hesaplaşmak gerekiyor.

Çok yazdım ya, bir kez daha vurgulayayım dedim.