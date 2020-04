. Ama "acelecilik" birazdaha başka bir şey. Onu ayrıcakonuşmayı ihmal ediyoruzsanki. Hele hele insanıno "hemen olsun" arzusunu...Baştan alayım;günümüz düşünürleri "insan"a dair konuşmayadoyamıyorlar. Enson bu konuda Byung-ChulHan'ın söylediklerini sevmiş,benimsemiştik. Şimdilerde deYouTube'da Franco Berardiişekavramını sokarakmodern insanın koşuşturmasevdasını anlatıp eleştiriyor.Peki bütün bunları tarihsel bağlamındançıkartıp yapısal olarak ele alırsak,ne göreceğiz? İnsanın bu açıdan çağlar üstübir sıkıntısı yok mu? Var. Tam bu noktadaşu ayeti hatırlatmanın yeridir: "İ" (İsra-11)Düşünün, "acelecilik" öyle bir şey ki, insano rüzgara kapıldı mı, şerri dileyecek hale bilegelebiliyor.

***

ilearasındaki farkın da altını çizeyim. Bazı şeyleracele davranmayı gerektirir. Acele etmezsenbozulacak şeyler vardır mesela. Ya daacele etmezsen geç kalacağın durumlar...Ama acelecilik (Acul olmak, yani zihne aşırısürat yaptırmak) öyle midir? Kafanı toparlayamadan,kalbini hazırlamadan, "" isteyerekgideceğin yer, yer midir?

***

Özlüyoruz. Uzak kaldıklarımızı, sevdiklerimizi özlüyoruz. Her saat, her dakika içimiz özlemle dolu. Her şey küçülüyor. Üretim, tüketim, yapıp etmeler, projeler, beklentiler... Hepsi daralıp küçülüyor. Bir tekbüyüyor. Aşk aslında bu.

***

Bir filmde mi geçiyordu şu söz, yoksa bir romanda mı, hatırlayamadım.Tam şu yaşadığımız günlerin sözü, hissi, öyle değil mi?

***

Hazır şehrin sesleri ve medarı maişet motoru susmuşken... Şimdi tam zamanı... O çok az yaptığımız, neredeyse unuttuğumuz şeyin; bütün seslere kulaklarımızı açıptam zamanı... Neyi anlatmaya çalışıyorum? Şunu... Bir Zen üstadı öğrencilerini karşısına almış tam vaaz vermek üzere ağzını açmaktayken bir kuş ötmeye başlamış. Durmuşlar. Sonra üstad demiş ki, "