Ey ziyafetin sahibi ben açım. Ne zaman yiyeceklerini yesem, onlar da beni yiyor, acıkıyorum... Yediğim zaman sonsuzluğa kadar doyacağım bir yemek nasib et bana yarabbi... Zira biliyorum, yemesini ve yediğini bilen her aç için senin ziyafetinde tokluk vardır. (/ Kalk Son Gününe Veda Et)

***

Herkes unuttuğu zaman, insan kendini hatırlar. (/ Siz Rahat Yaşayasınız Diye).

***

Kamyonetin camından plaja, okyanusa, gelip geçen gemilere bakıyorum. Masmavi gökyüzünü, yaban ördeklerini ve Kanada kazlarını izliyorum. Joyce bana gülümsüyor. Köpekler hakikaten gülümsüyor ve Joyce'un gülümsemek için bir sürü nedeni var.Bize bir bakın. Hepimiz kayıp doğuyoruz, öyle değil mi? Hepimiz Tanrı'dan ayrılıyoruz. Bize sürekli bunu öğretiyor hayat. İsimlerimiz var, işlerimiz var. Ama birda olmalı. Olmak zorunda. (/Hey, Nostradamus)

***

Kimse her şeyi bir defada söyleyemez. (/ Bölünmüş Benlik)

***

Ne zaman yaşıyorsun? Ne zaman derinliklere iniyorsun? Hep işine dalmış durumdasın. (/ Yaşama Uğraşı)

***

Sen eline bir uçurtmanın ipi tutuşturulana kadar göğe bakmadın. (/ Makyaj Yapan Ölüler)

***

Bu insanların çoğu aslında tetiği çekmeden çok uzun zaman önce ölmüştür. (/ Bu Su)

***

Devir öyle bir devir ki insan kalkıp da 'Şuyum' diyemiyor; iyi bir şey zannedip "Ben de" diyorlar. (/ Zamanın Farkında)

***

Aşk da dinozorlar gibidir, bütün dünya onların ölümünü düşünerek oyalanır. (/ Animal Triste)

***

Seni seviyorum, çünkü dünyayı batarken seyretmekten hoşlanıyorum. (/ O Gün İçin Bir Şemsiye)

***

Tâmir etmeyi öğrendiği şeyi, daha kolay kırıyor insan. Bilginin ayıbı bu! (/Ihlamur Günlükleri)

***

Okumak emir almaz. Kimse sizin yerinize karar veremez. Bir aşkta ya da güzel havalarda olduğu gibi okumada da aynı şey geçerlidir; ne kimsenin ne de sizin elinizden bir şey gelir.Okumak, kan anaokulunda kendini öğrenmektir. Kim olduğunu yalnız başına bulduğun unutulmaz bir bilgi yoluyla öğrenmektir. (/Eksik Parça)