Hatırlayın...nerdeyse herkes şunlarısöylüyordu...Küreselcilik ağır yara alır, ulusalcı devletler yeniden güçlenir.AB gibi ittifaklar temelden sarsılır...İpek Yolu ve benzeri projelerin geleceği tartışmalı hale gelir.

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Mart böyle geçti.FakatÇünkü yukarıdaki tezleri öne sürenler iki şeyi unutmuştular.Virüs globaldi. Dolayısıyla nihai çözümünün de (aşı vb.) global olması gerekiyordu.Virüs üzerindenestiriliyordu ve(paranın ve ana akım medyalarınınsahipleri) teknokratlar ve bilim çevrelerinikullanarakBu hemen göze çarpmayan fakat en kritik nokta.

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salgının ciddiyetini görüp ekonomiyi durdurdular.Uluslararası sermaye ve küreselci merkez ittifakı bu dönemde tedirginliğe kapıldı..., diye korkuyorlardı., korkusu da sarmıştıhepsini.Ama çabuk toparlandılar.i.Ya benimsin, ya toprağın durumu...Ya tek elden yönetileceksiniz, ya yok olacaksınız tehdidi...

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Sonuç?Daha fazla beklemeden hayata dönüyor. Yoksa geriye ne Almanya kalacak ne de AB!İlginç olan,önümüzdeki hafta "normal"edönme kararı aldı.nin zaten böyle devam etmesi imkansız.Biz de dahil bütün ülkeler için yakında bu sınıra gelinecek.Aynı DSÖ'nün fabrika tezgahlarını çalıştırmaya başlayan, İpek Yolu trenlerini Batı'ya yolcu eden Çin'e zerre itirazı yok.

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Şunu şimdi daha net görüyoruz...Küreselci Dünya Ekonomik Forumu ve Gates Vakfı -gibi kurumlarBir değil, iki değil.Hemen her toplantılarında yeni dünya düzeninin kuruluşu için üç konu öne çıkartılmış:Peki devletler ne yapmış o sürede?Yoksa gözleri mi perdelenmiş?