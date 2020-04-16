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Haberler Haşmet Babaoğlu Hayata nasıl dönülüyor?
HAŞMET BABAOĞLU
Hayata nasıl dönülüyor?

Hayata nasıl dönülüyor?

16.04.2020, Perşembe
Biliyoruz...
Virüsün fendi dünyanın düzenini yere serdi.
Farkındayız...
Son günlerde medyada iyice garip biçimde idraklerimiz ve duygularımızla oynanıyor; neredeyse saat başı Covid- 19 hakkında yeni ve ürkütücü bir tez öne sürülüyor, kafalar karıştırılıyor, sonra yalanlanıyor.
Şaşkınlıkla izliyoruz...
Dünyanın her yerindeki kimi bilim insanla iki günde bir fikir değiştirip hayata dönüş tarihini ileri atıyor.
Sonuç?
Duruyoruz.
İşler, güçler duruyor.
Endişeler ve sıkıntı at koşturuyor.
Yine de gün gelecek, bütün bunlar bitecek...
Çünkü bir "hikaye"yi hikaye yapan bir sona sahip olmasıdır.

***

Bugün size işin "hoş" tarafını; hani "geçti artık, yavaş yavaş kamusal hayata dönelim, dışarısı bizi bekliyor" denecek günü anlatmayı istedim.
Doğrusu, ben de merak ediyorum.
Mesela o günler geldiğinde ruh halimiz bizi nasıl davranmaya itecek?
Nasıl yeniden başlayacağız?
Şangay Üniversitesi'nde doktora çalışmasını sürdüren ve üç yıldır Çin'de yaşayan Nurettin Akçay'a sordum bunları...

***

Salgının başlangıcından beri, doğrudan Çin'den Twitter yoluyla takipçilerine aklı selim öneriler ve bilgilerle yardımcı olan Akçay şöyle anlattı...
"Üzerimizde çok ciddi bir psi- kolojik baskı vardı. Önlemler gevşediğinde ilk istediğim şey dışarıda yemek yemekti. Her gün ne yemek yapsam diyerek evde kendimi oyalamaktan yorulmuştum."
Peki yedin mi, ne yedin?
"Şu an rahatça dışarı çıkabiliyorum ama ilginçtir, o kadar istememe rağmen hala dışarıda yiyemedim. Korkuyorum çünkü. Sonunda dikkatli davranmak tercihi baskın çıkıyor."

***

Ya başkaları?
İnsanlar dışarıdaki hayatlarına nasıl döndüler?
"Sokağa çıkıyorlar, rahat rahat geziyorlar.
Fakat her şey eskisi gibi mi? Maalesef, hayır!" diyor Nurettin Akçay.
"Bir kere hijyene verdiğimiz önem çok şeyi engelliyor. Maskesiz kesinlikle dolaşılmıyor. Hala konutların girişinde ve marketlerde ateşimiz ölçülüyor.
Evlerimize döndüğümüzde baştan aşağı temizleniyor, giysilerimizi temizliyoruz."
Tabii hemen AVM'leri soruyorum.
Oralar nasıl?
"Tam olarak açıldılar" diyor Akçay. "Çinliler buralarda vakit geçirmeye döndüler. Fakat kimse tedbiri elden bırakmıyor.
Sinemalar kapalı. Her yerde dezenfektanlar var. Hayat ağır ağır normale dönüyor ama yeni alışkanlıklarla..."
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