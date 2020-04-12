Tarihin büyük darbeleri insanda yekten teessür uyandırmaz. Evvela bir dalgınlık, şaşkınlık, insanı muhitinden tamamiyle ayıran ince bir hayret gelir. Dimağ, büyük felaketleri birdenbire değil, damla damla, alışarak kabul eder. (/ Ülker Fırtınası)

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Başlangıçta hep böyle olur, insan her şeye katlanmaya hazırdır. (/ Betty Blue)

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Kuş yumurtadan çıkmak için savaş veriyor. Yumurta dünyadır. Doğmak isteyen bir dünyayı yok etmek zorundadır. (/ Demian)

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Hoşnutsuzluk bilimi diye bir şey olmalıydı. İnsanlar ruhsal kaslarını geliştirmek için zor zamanlara ve sıkıntılara ihtiyaç duyarlar. (Dune)

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Oyunu bozamayız, çünkü oyun oynamıyoruz. (/ Sayıklar Bir Dilde)

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Bunca yaş yaşadım, bunca şey gördüm, sonunda anladım ki, sular yokuş yukarı akmaz heç... (/ Yağmur Beklerken)

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Gerçi hayat belki, kendiminki bile sanki bir tahminden, vehimden ibaret. (Zamanın Farkında)

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Dünya bir gözyaşı evinden başka ne olabilir? (Reis Bey)

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Zamana zaman tanırsanız her şeyi çözümler. (/ Körlük)

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Hayatlarımız hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Ve bize açıklayabileceği sırlar yüzünden onu kendimizden ne kadar uzak tutuyoruz? Mantık çevremize surlar ördü ve belki sadece yalnız kaldığımızda bu duvarların aslında bir hapishane oluşturduğunu fark edebiliyoruz. (/ Bakışınla Aydınlanır Dünya)

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İnsanoğlunun kalbinde bir cennet var. (/ Bir Ruh Macerası)

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İnsan inandıklarıdır. Buna karşılık, inanamadıklarımızın, inanmak istemediklerimizin de sayısı her geçen gün artmaktadır. (Geldik Sayılır)

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Hiçbir sorun yokmuş gibi yapa yapa, geriye hiçbir hatıra kalmıyor. (/ Bir Fransız Sorunu)