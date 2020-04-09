"Bir yıl önce New York'a gittiğimde sağlığın nasıl sokağa düşürüldüğünü görmüştüm...Otelimden yüz metre ileride geceleri de açık bir süper markette bütün bir katayrılmıştı. İnsanlar onlarca kutuyu market arabalarına yığmaktaydı.Marketin bir bölümünde 'gel neyin eksik, çözelim, ona göre ilacını verelim' bölümü vardı. Kabinin önündeki kadın sıraya girenlere "diye sesleniyordu.Fotoğraf çektirir gibi kabine giren kişi test(!) yaptırıp eline tutuşturulan ilaçları satın alıp gidiyordu.Bir film değildi bu. Gerçekti. Reklamlara göre oralara gidip 'iyileştiremeyeceğiniz' hastalık yoktu.Amaçok başkaydı.En büyük tıbbi araştırma laboratuvarlarının bulunduğu ülkede insanlar ayak parmaklarına evde alçı yapıyor, rahatsızlıklarını süpermarkette '' ettirmeye çalıyordu.

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İletişim sektörünün duayenlerinden bir dostumun attığı mesaj böyleydi.Benzer bir duruma geçen yıl Madrid'de rastlamıştım.Aslında bütün dünyanın kafasını gelip çarptığı duvar burası...Müşterileştirilip kaz gibi yolunan muhtemel hastalar...deyip duruyoruz.Neoliberal politikalar yıllarca buna "" deyip durdu.Peki sonuç?ABD'nin haline bak, anla!

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Son yirmi beş yıl bütün dünyada sağlık hakkında esen popüler kültür rüzgarlarına ve ekonomik modellere yakından bakarsak, görürüz ki...İnsanlar...Sağlık sorunlarınıgöğüslemeye mecbur bırakılmışlar.Hekim ve ilaç ücretleri karşısında çaresizler...Hastanelerde tedirginler...el pençe divan haldeler...Yapayalnızlar yani.

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Ama ne oldu?Şimdibirden bire hatırlamakzorunda kaldık..Meğer "diye bir şey varmış!Şimdi her toplum yeniden başlamalı.halk sağlığına yapılmalı.Virüs bütün dünyaya öğretiyor., diyor.