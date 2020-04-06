06 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Yılan başını kaldırıyor
HAŞMET BABAOĞLU
Yılan başını kaldırıyor

Yılan başını kaldırıyor

06.04.2020, Pazartesi
"Üzgünüm ama bunu paylaşmak zorundayım" diyordu genç kadın...
"Gezegeni kaybetmektense, insanlığın yarısını kaybetmeyi tercih ederim."
Ünlü TV sunucusu ve model Victoria Bonya'nın 18 Mart'ta attığı Instagram mesajından söz ediyorum.
Bonya, bu cümlesinin ardından şunları yazdı: "Coronavirüsün doğaya, suya, hayvanlara minnet duymayı öğretmesini diliyorum."
Belki o günlerde bu haberi okuyup "magazin işte!" deyip geçmişsinizdir...
Belki Bonya'nın bu mesajının altına "Virüs yaşlıları götürebilir, dünya ferahlar!" manasına gelen binlerce yorum geldiğine de dikkat etmemişsinizdir.

***

Ama hatırlayın...
Bonya'nın bu lafı ettiği günlerde İtalya'da yaşlı hastaların az sayıda solunum aygıtı bulunması nedeniyle feda edilebilecekleri tartışılıyordu.
Engelliler evlerinde, yaşlılar huzur evlerinde unutulmuş, bazıları ölmüştü.
Almanya'da sağlık yetkilileri "gençleri kurtarmak"tan söz ediyordu.
İngiltere'de "kronik hastaların, özellikle sigara içen ve obeziteden çekenlerin doğal kayıp sayılabileceği" konuşuluyordu.
Neyse ki, o şiddetli panik havası geçti...
Ancak salgın söndükten sonra da Bonya'nın dile getirdiği fikir alttan alta gündemde tutulacak, hiç şüpheniz olmasın.
Çünkü popüler kültür mecralarını elinde tutan küresel odaklar bunu istiyor.

***

Yılan başını kaldırıyor.
Öjenik bilim...
Öjenik toplum yılanından söz ediyorum.
Nedir o?
Bu kavram Darwin'in kuzeni Francis Galton tarafından Yunanca "eugenes", yani "iyi doğan"dan türetilmişti.
20. Yüzyılın başlarında sağlıksızları ayıklayarak sağlıklı bir soy yaratmak üzerine kurulu politik bir ideoloji haline geldi.
Bugün "öjeni" denince herkesin aklına Hitler ve Dr. Mengele geliyor.
Büyük hata...
Fena halde yanıltıcı.
Öjenik uygulamalar geçen yüzyıl başında ABD ve Kanada'da çok ciddi acılar çektirmişti insanlara...
Sonra rafa kaldırıldı.
Ama genetik biliminin gelişmesi adı konulmadan öjenik uygulamaları hayata geçirdi, normalleştirdi.

***

Olay şu...
Öjenik toplum ideolojisi Coronavirüsü sevdi.
Bilim gerçeğinden zerre haberi olmayan ama "bilim bilim" diye tutturanlar ve histerik bir çevrecilik peşinde koşanlar şuursuzca bu yılanı besliyorlar...
Salgından sonra nasıl bir dünya gelecek diye konuşulup duruyor ya...
Bunu da unutmayalım...
Şimdiden yaşlılara yük gibi bakan gençler ortalıkta dolaşmaya başladı.
Tezgah işliyor.
Dikkatli olalım.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Altını çizdiğim satırlar-100 05.04.2020 Pazar
Korona günleri notları: Al sana dünya savaşı! 04.04.2020 Cumartesi
Dışarıda yüzümüze gülenlerin içerideki kötülükleri 03.04.2020 Cuma
Meğer... 02.04.2020 Perşembe
Biyolojik silah 31.03.2020 Salı
Endişeyi bastırıp umudu çiçeklendirmek... 30.03.2020 Pazartesi
Notlar: Eski günlere dönmeyelim! 29.03.2020 Pazar
Avrupa! 27.03.2020 Cuma
Sahte bilgi, yalan haber, gerçek aldanış... 26.03.2020 Perşembe
Üşütmeyin lütfen... DSÖ’ye yuh!.. Facebook’un maskeleri... 24.03.2020 Salı
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA