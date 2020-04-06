"Üzgünüm ama bunu paylaşmak zorundayım" diyordu genç kadın...Ünlü TV sunucusu ve model'nın 18 Mart'taattığı Instagrammesajından sözediyorum.Bonya, bu cümlesinin ardından şunları yazdı: "Coronavirüsün doğaya, suya, hayvanlara minnet duymayı öğretmesini diliyorum."Belki o günlerde bu haberi okuyup "magazin işte!" deyip geçmişsinizdir...Belki Bonya'nın bu mesajının altına "" manasına gelen binlerce yorum geldiğine de dikkat etmemişsinizdir.

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Ama hatırlayın...Bonya'nın bu lafı ettiği günlerdeda yaşlı hastaların az sayıda solunum aygıtı bulunması nedeniyle feda edilebilecekleri tartışılıyordu.'da sağlık yetkilileri "gençleri kurtarmak"tan söz ediyordu.'de "kronik hastaların, özellikle sigara içen ve obeziteden çekenlerin doğal kayıp sayılabileceği" konuşuluyordu.Neyse ki, o şiddetli panik havası geçti...Ancak salgın söndükten sonra dahiç şüpheniz olmasın.Çünkü popüler kültür mecralarını elinde tutan küresel odaklar bunu istiyor.

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Yılan başını kaldırıyor.yılanından söz ediyorum.Nedir o?Bu kavram Darwin'in kuzeni Francis Galton tarafından Yunanca "", yani "iyi doğan"dan türetilmişti.20. Yüzyılın başlarında sağlıksızları ayıklayarakhaline geldi.Bugün "öjeni" denince herkesin aklınavegeliyor.Büyük hata...Fena halde yanıltıcı.Öjenik uygulamalar geçen yüzyıl başında ABD ve Kanada'da çok ciddi acılar çektirmişti insanlara...Sonra rafa kaldırıldı.Ama genetik biliminin gelişmesi adı konulmadan öjenik uygulamaları hayata geçirdi, normalleştirdi.

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Olay şu...Bilim gerçeğinden zerre haberi olmayan ama "" diye tutturanlar vepeşinde koşanlar şuursuzca bu yılanı besliyorlar...Salgından sonra nasıl bir dünya gelecek diye konuşulup duruyor ya...Bunu da unutmayalım...Şimdidenortalıkta dolaşmayabaşladı.Tezgah işliyor.Dikkatli olalım.