Aman kolestrole dikkat!Yüksek tansiyona dikkat!Obezite artıyor, dikkat!Yediklerine dikkat, içtiklerine dikkat!Son 20-25 yılımız bu türden "" takıntılarıyla geçti...Ve şimdi bu uyarıların temel kaynağı ve baş sözcüsü ABD'nin kafasını nasıl duvara çarptığını hep birlikte izliyoruz.Düşünün...Valileri solunum cihazı için tv ekranlarından yalvarıyor.

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İbretlik günler, diyorum ya...Meğer popüler kültüre "" çılgınlığını pompalamakilearasındadağlar kadar farkvarmış...Bunu da artık anlamayan kalmamıştır.Demek ki,türündenendişeleri büyütmekzerre katkıda bulunmuyormuş! Halk sağlığını önemsemek bambaşka bir iş ve bakış gerektiriyormuş.ABD 'ye bakmak, bunu anlamak için yeterli.Demek ki, işler ciddileştiğinde, insanlar hastane kapılarına yığıldığında...

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Bazı okurlar 12 Mart'ta bu köşede "" başlığıyla yer alan yazımı soruyorlar.Hani biliyordu, bilseler böyle hazırlıksız yakalanırlar mıydı, diyorlar.Bir açıdan haklılar.Ama belki şöyle sormak gerek...Dr. Eric Toner ve ekibine 2019 Ekim'inde "zatürre gibi başlayıp hızla gelişen bir salgının" tatbikatını yaptıranlar ve dünya genelinde 65 milyonun etkilenip ekonominin duracağı sonucuna ulaşanlar virüsün yol haritasını bilmez olurlar mı?Gates Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu ve küreselci proje müttefikleri elbette biliyor.Hatta esas önemlisi, virüs şoku gelip çattığında

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Şu kesin...Yeni bir dünya hazırlanıyor.Salgın ağır ağır söndükten sonra "eski hale döndük" diyeceğiz ama öyle olmadığını kısa süre sonra anlayacağız.Fakat şimdiden hep devletler hem de vatandaşları şu gerçeği zihinlerine çakmalılar..."Ben"in tükenip "biz"in başladığı bir yerdeyiz çünkü.