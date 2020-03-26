yalan yanlış şeyleryazıyorlar...Oysa dikkatle bakılsa...Bir yamukluk olduğu anlaşılacak...Ama ne o sükunet var, ne de niyet!Bir bakıyorsun ki, tamamen olumsuz algı oluşturmak için atılan tvitleri hekimler de beğenmiş, bürokratlar göklere çıkarmış.

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Geçen gün yine baktım...(şimdi tabiiKanada'da küpeli, pek birhipster traşlı) bulmuş birkendine profil resmi yapmış,attığı tvitlerle türlü çeşitliyılanlık peşinde...Her dediğinin yalan olduğu o kadar açık ki, biraz akıl yürütmek yeter.Ama tabiisanan malum tayfa şimdidenhayranı olmuşlar sahte hekimin...Her cümlesine yerlerde sürünen bir eziklikle alkış tutuyorlar.

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Demek ki, sadece "" yetmeyecek, bunecaset ortamındaKuşaklar boyu öyle bir eğitimden geçirilmişiz ki...Belli bir kesimde devlete, ülkeye, insanımıza inançsızlıkolmuş.Bir tür mazoşist zevke dönüş- müş hatta...O yüzden onlara" diye soran iyi niyetli arkadaşlarımıza da gülüyorum.Çünkü bu kesim için sorun yok!Memnun olurlardı.Böylece ezik kanaatları delillenir, onlar da

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Bu tayfadan biriyle konuşuyorum geçen gün...diyor..." diyor.Öyle bir söylüyor ki, sülalesi Prusya'dan geliyor, sanırsın.İyi olsun tabii, bütün ülkeler keşke iyi durumda olsalar, diye cevaplıyorum, anlamıyor, çünkü bu türden "aklı ermiyor.Dün sevgiliyazdı işte!Almanya sadece güçlü semptom gösterenlere test yaptıracak. Çünkü elindeki imkanlar ötesine izin vermiyor.Erken önlemler mi?Geçiniz...Ama bizim ruhları kararmışlara bunları anlatmak boş iş!