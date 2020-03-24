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HAŞMET BABAOĞLU
Üşütmeyin lütfen... DSÖ’ye yuh!.. Facebook’un maskeleri...

Üşütmeyin lütfen... DSÖ’ye yuh!.. Facebook’un maskeleri...

24.03.2020, Salı
Şimdi "oturdun da bunu mu yazıyorsun?" diye düşünmenize yol açacak bir notla başlayayım...
Çok basit bir not...
Ama hayati önemde...
Dışarı çıkmayın!
Çıkacaksanız...
Hatta şöyle bir hava almak için balkonunuza veya kapı önüne bile çıkacak olursanız...
Üşütmemeye...
Özellikle de boğazınızı üşütmemeye DİKKAT edin!
Sarıp sarmalanın!
Neden?
Çünkü sonra boğazınızda karıncalanma, derken yanma ve yutkunma güçlükleri hissedip telaşla bir kliniğe koşacaksınız...
Yapmayın!
Bugünlerde en hayati görevimiz sağlık sistemine ve çalışanlarına fazladan yük bindirmemektir.
Bunu bilin lütfen!

***

Dün "Dünya Sağlık Örgütü'nün yatacak yeri yok" dedim ya... Şimdi kronolojiye bir daha bakıyorum. Örgütün seyahat yasakları konusunda gösterdiği "uyuşukluk" feci sonuçlara yol açmış. Avrupa mesela. Uzakdoğu ile Batı arasındaki transit geçişlerin merkezi olan Avrupa şimdi salgının da merkezi. Mart başındaki uçuşlara bakmak bile yeterince fikir veriyor. Düşünün, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilanı 11 Mart'ta! Pes! Hatta yuh!

***

İki aydır Çin, Almanya, Fransa gibi ülkelerdeki gazeteci ve akademisyen arkadaşlarımla haberleşiyorum. Bazen gün içinde defalarca birbirimize bilgi aktardığımız ve dertleştiğimiz oluyor... Fransa'da ciddi bir tedirginlik var. Sağlık sistemlerinin salgına çok hazırlıksız yakalanmış olması Fransızların fena halde moralini bozmuş durumda, komplo teorilerinin biri bitiyor, diğeri başlıyor... Almanlar ise eyalet yöneticilerinin her birinin farklı tellerden çalmasından şikayetçiler. Bir de şu var: Almanlar sıkıştıkları anda yanlarında hep ABD'yi bulmanın rahatlığı içindeydiler, şimdi yalnız bırakıldıklarını düşünüyorlar... Çin'deki dostlar nihayet biraz ferahladılar. Güneşe çıkmak, temiz havada dolaşmaya başlamak hepsine bayram sevincine yol açtı.

***

Olaya bak! Pazar günü Facebook'un Başkanı Zuckerberg acil durum stoklarındaki 700 bin maskeyi sağlık kurumlarına bağışladıklarını açıkladı. Yedi yüz bin maske... Ne arıyormuş Facebook stoklarında bu maskeler? Zuckerberg büyük orman yangınları için bu maskeleri alıp sakladıklarını söyledi ama Amerikan kamuoyundaki şüpheleri gideremedi.
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