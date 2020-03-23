Şunu bir kenara not edin..Ocak ayının 14'ü.Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şöyle bir açıklama yapıp sosyal medyaya aktarıyor.

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Aslında bunun altına da "" yazıp bırakmak gerek.Böyle Dünya Sağlık Örgütü mü olur?Çin geçtiğimiz yılkarşılaşmıştı ve bugündaha net biliyoruz ki, insandaninsana bulaşan çok tehlikelibir salgının geldiğini söyleyenVuhanlı hekimler vardı.Dünya Sağlık Örgütü ise ÇKP yetkililerinin ağzına baktı.Hastalığın viral bir salgın olduğunu kabul ettiğinde bile "" mealinde garip açıklamalar yaptı."Virüsün niteliğini ve tehlikesini kavramak konusunda ciddi bir hata yaptıklarını" ise 28 Ocak'ta açıkladı.

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Sözün özü...Salgınlarda...Hem önlem almak hem de virüse karşı toplumların yavaş yavaş antikor geliştirmesi açısından zamanın kullanımı hayati önemdedir.O yüzden de...Çin, salgını örtme politikası nedeniyle, DSÖ de Çin'e şirin görünme çabası ve beceriksizlikleri yüzünden ağır suçludurlar.Dünyaya tam bir buçuk ay kaybettirdiler.Şimdi de örgütün yetkilileripişkin pişkin "test yapın, test yapın" diye sesleniyorlar.

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Pandemi diyoruz...Yani küresel çapta bir salgın...Dolayısıyla böyle bir salgına karşı mücadelede koordinasyon ve yol haritası için küresel bir örgüt gerekiyor.O da bu örgüt işte!Bu şerrin hayrı şu olacak...Küresel örgütlerin perişanlığını ve bazı büyük devletlerin oyuncağı haline geldikleri gerçeğini artık kimse inkar edemeyecek!Dikkat ederseniz, ilaç endüstrisi devleriyle Dünya Sağlık Örgütü arasındaki kirli ilişkiye hiç girmedim.Hele şu Korona badiresini atlatalım, o konuda söylenecek çok şey var.