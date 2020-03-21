Bugünlerde güzel haberler de duymak istiyor ya insan... Devreye hemenhaberleri girdi. O çok sevdiğim mahalle arası minik köprülerin altında iki bembeyaz kuğu fotoğrafı çok güzel. (Sakın oraya bir el marifetiyle getirilmiş olmasınlar!) Deniyor ki, dünya nefes alırken her birimizin nefisleri de ibret alıyormuş... Keşke öyle olsa! Her şey geçtikten sonra kalınan yerden devam etme iştahı hiç bitmiyor ki! Ama umut ve dua edelim.

***

Ancak önce şunu bilelim: Her şey gelip geçtikten sonra Venedik'in yine böyle olmasını isteyeceksek, Venedik terk edilir ve çok kısa zamanda çürüyüp batar.Adalarda yaşayan toplam 46 bin kişinin tek işi turizm. Ne demek istiyorum? Şunu... Bu badireyi atlattıktan sonraBuna var mıyız? Hımm, anladım, henüz yokuz! O halde Instagram aldanışlarına devam...

***

Dikkatedilmesi gereken nokta;Bir "iyilik, güzellik"biçimi var ki, ancak öyle mümkün. Kimbunlar? Dükkanının önüne tezgah koyup"ıslak mendil bedava" yazan bakkal mesela...Apartmanın kapısına "60 yaş üstü veya kronikhastalığı bulunan komşularımızın market alışverişiniyapabilirim, lütfen çekinmeyin" yazan "7Numara" mesela... Yurttaki odasını toplarkenoraya karantina için gelecek Umre ziyaretçilerinesıvı sabun, kolonya ve hoş bir not bırakanüniversiteli mesela...

***

Bitki ekme, ekili bitkilerin bazılarını budama ve topraklarını havalandırma mevsimi... Fakat koşullar bize yeni bir fırsat tanıyor. Hiç gideyim de şu ��içeği, bu fidanı alayım demeyelim;Çok iç açıcı bir tecrübe oluyor, emin olun! Meraklısına YouTube'daki videolar yardımcı oluyor.

***

. Doğru olan budur.ise çukurdur. Düşmemeliyiz.