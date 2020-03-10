Şu dünyaya bu muhalefet... Yazık bize!..

Geçen yıl kim bilir kaç yazıma "" diyerekbaşladım...Sonunda bütün toplumlarıgelişmelerin patlak vereceği belliydi.Bazıları söylediklerime güldüler, şimdi ben onlara gülemiyorum.Çünkü olup bitenler tedirgin edici...

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Hız diyorum ya...Elle tutulur bir örnek vereyim...Cumartesi günü ikindi vakti Ülke TV'deydim.Doğrudanneler olup bittiğini öğrenmek istedik.Bir "mi, yoksa doğrudan açık bir darbe girişimi mi söz konusuydu, belirsizdi.Cumartesi gecesi ve pazar sabahı bizim gibi bütün dünya medyası damerak ediyordu.

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Çünkü Suudi Arabistan'ın dünya piyasalarına hızlaarz etmeye başlaması çok daha kritik bir gelişmeydi.48 saat içinde aynı odak dikkatleri birden başka yöne çevirivermişti işte!Bilenler,söylüyor.Peki o bilenler, ""nın muhtemel sürprizlerini de kestirebiliyorlar mı?İşte orası belirsiz.

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Gelelimpaniğine...Pazar sabahıdikkatimiçekmişti..."Önlemlerinizi aldıysanız, korkmayın,bu kadar güzel ve tenha birVenedik'i bir daha bulamazsınız" diyordu.Aynı günün akşamı ise Avrupa turizmiyaşadı.Toplam 16 milyon kişinin yaşadığı bir çok şehirle birlikte Venedik de giriş ve çıkışlara kapatılmıştı.Sen misin "bu yaz gelenlerden ayakbastı parası alalım, turizm yüzünden batacağız" diyen Venedik şehri!..Gelişmelerin hızını kestirmek imkânsız.

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Böyle bir dünya karşısında alınacak tutum belli...İşe bakın ki, bizim iç siyasetin muhalefet kanadı iki binli yılların başında donup kalmış gibi...Hatta dünidrak ettik...Muhalif seçmen tabanı üzerinde hipnoz çalışması sürüyor yani...Ali Babacan'ın partisinin kurucularına bakmak bile insanın zihninde bir"ya yol açıyor.Türkiye'nin buralara takılacak ne hali ne de vakti var!