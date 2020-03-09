Farkı fark etmeyen yanar!Yeniyi görmeyen yenilir.Tarihin hangi yanının tekrar ettiğini bilip öğrenmeyen çözülür, çürür.Klişeler, peşin yargılar, eski saflaşmalar,hiçbir işe yaramayacak.Bütün bunlara ders gibi çalışmak gerekiyor.

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Mesela mülteciler konusunu alalım...Gözlerimiz Suriye ve Yunanistan sınırlarına dikkat kesilmiş halde.Balçık içindeki çamurlara kurulmuş çadırlarda yaşayan yüz binlerce insana, Avrupa'ya doğru yola düşmüş perişan kalabalıklara bakıyoruz.Ama bu dönem kapanıyor, yenisi geliyor.Gözünüzün önüne getirin:Böyle bir şeyin ihtimalinin dahi ne gibi siyasal, sosyal, ekonomik gelişmelere yol açacak, hiç düşünüyor musunuz?

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Yeni tip koronavirüs salgınını ele alalım...Komplo mu, değil mi tartışmalarına kapılmanın alemi yok!Sonuçlara bakmak yeter.Bir yıl önce yeni yüzyılın en parlak projesi olarak değerlendirilen İpek Yolu ve ona bağlı ekonomiler derinden sarsılıyor.Panik hastalıktan daha hızlı biçimde ilerliyor.Toplumlar gönüllü olarak "" hazırlanıyor; yavaş yavaşsanki dışarıdan bakan bir göz tarafındanediliyor.İki tuvalet kağıdı rulosu için kavga eden pek medeni Avustralyalıların görüntüsünü hafife almayın sakın!

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Vatikan'ın önümüzdeki haftalar boyunca Pazar ayinlerini internet üzerinden yapacağını açıklaması geleceğe dair bir "" mı?Ya islam dünyası?...sterilizasyon için önce kapatılıpsonra sınırlı gruplara özel tavafaaçılmasına ne demeli?Birileri şimdidenkonusunu tartışma ortamlarınasokuşturmaya başladılar bile...Bunlar geniş kitlelerde çok farklı ve sarsıcı sonuçlara açık gelişmeler.

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Daha altı çizilecek çok şey var.Meselaama yerim yok.Son sorum medyaya ilişkin olsun...bugeçiş sürecini doğru değerlendirmekmümkün mü?