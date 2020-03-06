Gençler nereden bilecekler?O dönemi yaşayanlar nasıl hatırlayacaklar?Olay yerlerinden canlı yayın yapan türlü çeşitli tv kanalları, olup bitenleri harıl harıl tartışmaya döken sosyal medya falan yoktu ki!Veo zamanlar bize ve dünyaya çok uzaktı.

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Bir sabah Ruslar'ın Afganistan'a on binlerce askerini soktuğu haberiyle uyanmıştık.24 Aralık 1979'da Kızıl Ordu'ya "" emrini vermişti.Kabil'de 1978'de yaptıkları darbeden memnun değillerdi. Sovyet komandoları Devlet Başkanı Hafuzullah Amin'i öldürdü ve Afganistan Demokratik Halk Partisi ( Komünist parti) kurucularından'ı iktidara yerleştirdiler.O yıllarda dünya meselelerini bütün güçlüklere rağmen yakından takip eden ve okuyup yazan gençlerdik.artık çok zorlaştığını düşünmeyebaşlamıştık.

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Öyle ya...Sovyetler kısa sürede yüz binden fazla asker ve çok yüksek bir ateş gücünü sokmuştu Afganistan'a...Ama ne oldu?İşgale ve Kabil'deki iktidara karşı silahlı direniş sürdü.Moskova'da rüzgar farklı yönden esiyordu artık.1988 Baharında da Sovyetlerin Afganistan'dan çekiliş süreci başlatıldı.

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Yakın tarihi öğrenmek önemli.Mesela bugün diyoruz ki, "Rusya için Suriye'deki varlığı vazgeçilemez bir nitelik taşıyor." Eh, doğru tabii!Rusya destek çıktığı sürece Esed'in iktidarı ve Şam rejimi sürer deniliyor, o da doğru. Fakat işler hep böyle "" üzerinden yürümüyor.Anlamışsınızdır...Afganistan'daki Sovyet işgalini ve Babrak Karmal'ın iktidar serüvenini bu yüzden hatırlattım.Gitmez gibi duran da gider, gitmeye mecbur kalır.

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Vaktin yaklaştığını düşünüyorum...Bu satırları zirvenin sonuçlarını beklemeden yazdım.Ancak zirve toplantısına girmeden önceki kısa konuşmasında Putin'in ""ndan söz edişi ilginçti.Buraya mim koymak gerek.Bize gelince...