Antik Yunanveya Roma kalıntılarınıgezen herkes sanki özellikleböyle bir heyecana doğruyönlendirilir.İnsan böyle bir şeyi görünce ister istemez büyülenir.Ama "" olsaydı da o zamanlardan birilerini alıp bugüne getirebilseydik, şöyle diyecekti...

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Düşünsenize...Tapınağın yanı başındaki ""da bağırsaklarını birbirlerine bakıplaflayarak boşaltan Helenlerin halleri" sayılıyor.Öyle öğretildi çünkü...Bugün yapılan araştırmalar içme sularının o "kanalizasyon" denen yollarla birbirine karışıp dönemin insanlarını kitleler halinde zehirlediğini ve şehirlerin feci biçimde kötü koktuğunu ortaya koyuyor. Bundan bahseden turist rehberi gördünüz mü? Görmezsiniz.

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Kelimenin kökünü bizim okullarda bile zihinlere nakşedip duruyorlar.Demos, "", kratos dademekmiş.Geçiniz.çünkü.Atina demokrasisinde "halk" sadece "demektir.Kadınlar, dışarıdan gelip şehire yerleşen on binler ve köleler asla bu yönetim biçimine dahil edilmemiştir.

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Doğrudur! Antik çağda çok sayıda şehir devletinin "" tecrübesi vardır.Anadolu'da, Mezopotamya'da, Kuzey Afrika'da bu türden şehir devletçiklerine sık rastlanır.Ama Avrupa 18. Yüzyılda kendi demokratik devrimlerini gerçekleştirirkenbir sayfa açma ihtiyacı duymuştur.Diğerleri "veya fazla "" kalıyordu.

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Niye bunları yazdım?Geçen gün...Yunan sahil muhafaza botları göçmenlerin botlarını şişleyip batırırken bizim memleketten bir takım şapşal ruh ecnebileri sosyal medyada "" gibi laflar ediyorlardı.Yuh artık mı dediniz, haklısınız.Bir de artık şunu bilsek..." bir 18. Yüzyıl ürünü Avrupa mitidir.Yeni Avrupa'ya tarihsel zemin olsun diye üretilmiştir.Esas önemlisi...Yazacak çok şey var aslında...Ama bu köşeler yeri değil.