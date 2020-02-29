Günümüzde savaşlar ilan edilmiyor, adı konulmuyor... Bu bakımdan biz İdlib krizinde belki fazla kuralcı, diplomatik ve dürüst davrandık. Ama bitti.Ve herkes şunu bilmek zorunda: Artık moral bozmak ve demokrasi kılıfı altında ikide bir "" diye sorup durmak

***

Yeri gelmişken... Canları sıkıldığında "Düşünsene, bir sabah kalktığında bir bakıyorsun ki, Norveç'te uyanmışsın" diye hayaller kuran ve bunu da sosyal medyada paylaşanlardan, elli yıl bu ülkede yaşayıp üstelik medyasında önemli görevler üstlendikten sonra imam bayıldı yemeğini New York'taki bir restoranda fark edip beğenenlerden böyle günlerde bir şey beklememeli! Nihayetinde hemen hepsi talihsiz birerve"turlar.

***

Bizi artık uluslararası kuruluşların destek çıkıyormuş gibi yapıp ""dan öteye gitmeyen açıklamaları da ilgilendirmiyor.Ve herkes için "sözün bittiği yer" yaklaşıyor,

***

Hem nedir bu "" denen şey? Washington'da görev yapan gazetecilerimizden Bilal Kenasari geçen gün ne kadar doğru tanımladı: "Batılı siyasilerin literatüründen kınama kelimesini çekip alsak bir müddet ne konuşacaklarını bilemeyecekler. Müthiş bir kelime bu. Var olma talili yapan yokluk."

***

askerimizi, savaşımızı, milli çıkarlarımızıkonuşmakDoğrudanise neyin nesiolduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Net!

***

Safları sıklaştırma zamanı şimdi. Hep yazıyorum, bıkmadan usanmadan yazıyorum, agah olmak zorundayız, kavganın orta yerinde bile... Ve şarkıda söylenen doğrudur: