" diyor yan masadaki adam..."Libya'da 15 askerimiz şehit olmuş, hatta biri de generalmiş..."Bir kafede dostlarla buluşmuş laflarken bu müdahale canımızı sıkıyor.İçimden acaba hiç aldırmasam mı diye geçirirken adamını fark ediyorum.Böyle haberlerden memnuniyet çıkartacak bir sosyolojinin "" olması bizim büyük çaresizliğimiz..." diyorum sert biçimde..."Bir düşman propagandası bu... Anlamıyorum, niye Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına itibar etmiyorsunuz?"Adam gene sırıtarak "arkadaşlarım söyledi" diyor.Sanırsın arkadaşlarıçalışıyor!İçimize devasa bir ağırlık çöküyor o anda.cidden üzücü...

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Hangi hekim, diyeceksiniz şimdi..."Bilmemne hastahanesinde ameliyat olan bir arkadaşım söyledi," anlatılarındaki hekim...WhatsApp'ım böyle mesajlarla dolu.Niye yapıyorsunuz arkadaşlar?Endişenizin büyümesinden konfor çıkartacak kadar kafayı yemediniz herhalde!Yok,, kötüsünüz.

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Ne oldu?Sonundada anlamış olduk. Mağdurları paralarınıalmak için BDDK'ya başvurmaya çağırdı.Ülkenin ana muhalafet liderinin durumu bu...Hak getire...Kaset komplosuyla genel başkanlığa gelenin ehliyeti de bu kadar olur.Ama bu laflar dillerinden düşmez.Neden? Çünkü ilk iş olarak kendiseviyesini öyle, artık hiçbir şey fayda etmiyor.

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Bizler söylediğimizde malum "dudak büker, komplo teorisi diyedalga geçer...Yılları böyle harcarız.Sonra ne olur?Geçenlerde Birleşik Krallık eski Dışişleri Bakanlarından'ın yaptığı gibibilgiler ortaya dökülüverir.Neymiş?MeğerDoğrudan askeri ve istihbarat alanlarında işbirliği yapmışlar.Günaydın, desem mi?Ama çıt çıkmaz, çarçabuk unutulur,