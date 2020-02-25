Kimse oyunun dışında kalamıyor.Hakkında donanımlı olmamız gereken kavramlar, terimler, işaretler var.Mesela bulaşıcı hastalık kavramı...Yukarıdaki satırlar 2018 yılının eylülayında bu köşede çıkan yazımın başlangıcıydı.Yazının başlığı ""ydı.O yüzden şimdi olanlara "şaşırmadığımı" söylediğimde sallamıyorum.

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Olay şuydu...Dünya ekonomik ve politik sorunlarla boğuşurken uluslararası medyada dört uçakla ilgili küçük haberler alternatif medya dışında kimsenin dikkatini çekmemişti.Hep söylüyorum ya, artık hiçbir şey "" değil.Peşini kovaladım haberlerin.Karşıma bir tür "çıktı.Uçakların biri BAE'den New York'a, biri Cezayir'den Paris'e, biri Nijerya'dan Londra'ya ve biri de Almanya'da Münih'ten ABD'de Philadelphia'ya inmişti.Havalimanlarında kimselere duyurulmadan doğrudan uçaklara yönelik birer saat süren ve Netflix dizilerini andıran karantinalar...Sonra "rutin uygulamalar" denilip olay kapatıldı.

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Şimdi buraya son zamanlarda Anglosakson akademyasında kamu tarafından fonlanan "" ve "" çalışmalarının hızla arttığını da ekleyeyim mi, bilemiyorum.Ama şunu biliyoruz...Savaşlara, toplu kıyımlara karşı kayıtsızlığımız artıyor; çocukların çileleri, iç parçalayan insani dramlar hızla görülüp unutuluyor.Fakat sağlık öyle değil.inandığı davaları bile bir kenarafırlatabiliyor.Bilmem anlatabildim mi?

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O yazımda da belirtmiştim.Gördük işte!2020 ilginç bir başlangıç yaptı.Bundan sonrasının nasıl geleceğini biliyorum, diyen yalan söyler.Bana şimdi çok daha geniş çaplı bir"la karşı karşıyayız gibi geliyor.Dolayısıyla ihtiyacımız olan şey panik duygusu değil, agah olup sükunetle hareket etmektir.