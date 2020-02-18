Hafta sonu sosyal medyanın gözdesivideoydu.Kanat altlarında iki motoruyla dev uçak tam piste doğru yaklaşırken öyle bir yan rüzgar almıştı ki...Kuyruğu bir yana, burnu başka yana savruluyordu.Koca gövdeyi düzgün tutmakta fena halde zorlanıp yine de inenbütün sosyal medya âleminde alkışlarla karşılandı.Aslına bakılırsa bu tür inişler havacılık âleminde olağanüstü şeyler değildi. Sık rastlanıyordu.Ama bizde videonun etkisi farklı oldu.Herkes şunu sordu:A380'in inişini yüzümüzde sakin bir gülümsemeyle izlemek ve çıkacak tartışmalara aldırmamak mümkün olur muydu?

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Londra'nın ana havalimanı Heathrow'un sözü geçtiğine göre...Şundan da bahsetmeliyim...Şubat başında Ciara fırtınası ve aşırı yoğun yağış nedeniyleO gün Instagram sayfama bu iptalleri gösteren panonun fotoğrafını koyup üzerine "diye yazmıştım.Eh, İstanbul Havalimanı'ndan fırtına nedeniyle gün içindeki yüzlerce uçuştan sadece ikisi rötar yaptı diyele dalga geçmek hakkım değil miydi?Ne oldu?Hemen takipten çıktılar.Birçoğu da mesaj attı." diye (hep onlar haklılar, malum!) başlayıp "diye (niye başka, onu anlatabilene rastlamadım) bitirdiler mesajlarını...

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Çok soft ama aslında zemini pek derin bir noktadan başladım ama sert bir gerçeğe vurgu yapacağım...Hani darbe tartışmaları yapılıyor ya...Darbe her zaman hükümet devirmekle yapılmaz. Bazen zihinler de devrilir!Bize zaten bu türden bir "" yapılmış!, mevcudiyetleri çoktanmemleketten kopartılmış...Bunu" diye yutturmaya çalışıyorlar ve yutuyoruz maalesef.Hayır, bu tedavi edilemez "ile siyasetin ve muhalefetin ne ilgisi var?Ama şurası kesin...Hangi kesimden olursa olsun, memleketini savunanların bunlarla işi zor.Bunu bilelim.