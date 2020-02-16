16 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
HAŞMET BABAOĞLU
Altını çizdiğim satırlar-104

Altını çizdiğim satırlar-104

16.02.2020, Pazar
Gelecekten gelen sarsıntılar... (GEOFF DYER / Zona)

***

Hayatım tarafından tuzağa düşürüldüm. (A. TARKOVSKİ / Zaman Zaman İçinde)

***

Bir oyun oynuyorlar. Oynamıyormuş gibi yapma oyunu. Onların oyununu oynamaktan başka çarem yok, oyunu gördüğümü görmeme oyunu. ( R. D. LAING / Düğümler)

***

İçimizde bir yargıç ve suçlu vardır ama jüri yoktur. (ADAM PHILLIPS / Yasak Olmayan Hazlar)

***

Mantıklı olmak her zaman kolaydır. Ama sonuna kadar mantıklı olmak, işte o neredeyse imkansızdır. (ALBERT CAMUS / Sisifos Söylencesi)

***

Belki de bazı şeyler, bazı anlarda ancak tırnak içinde yaşanabiliyor, anlatılabiliyor, anlaşılabiliyordur. Pessoa'nın ifadeleriyle anlatacak olursak, konuşamayarak başladığımız ömrümüzü anlatamayarak geçirip tamamlarız. (RAMAZAN SARISAKAL / Kintsugi-Daha Kusurlu ve Daha Değerli)

***

İyi bir hayat yaşama kaygısı, git gide hayatta kalma kaygısına dönüşüyor. (BYUNG-CHUL HAN / Yorgunluk Toplumu)

***

Her şeyden haberdar olunan dünyada, derinliğine düşünmek için zaman yok. İktisat düşünmeyi engelliyor çünkü. (METİN SARFATİ / Uygarlığın Bunalımı)

***

"Bırakınız ne yaparlarsa yapsınlar" şiarı, kalplerin mühürlenip ruhların kararacağı günlerin şaşmaz habercisiydi. (Ş. TEOMAN DURALI / Çağdaş Küresel Medeniyet)

***

Bu dünya kapalı bir kapıdır. Engeldir ve aynı zamanda geçit... (SIMONE WEIL / Yerçekimi ve İnayet)

***

En sevdiğim ağaç çınardır (...) Her çınarda bir dede edası vardır. Onlar toprağımızın hakiki gururudur; belki dedelerimiz o heybetli, o dağ sükunetini onlardan öğrendiler. (A. H. TANPINAR / Beş Şehir)

***

Bulutlar, dağlar, ağaçlar insandan anlar. Biz çoğu zaman anlamayız (...) Dağlar insandaki kibrin alınmasına da yardımcı olur. Büyüklük duygunuz yerinden oynar. (İBRAHİM TENEKECİ / Yüksek Kader)

***

Modern ideolojiler yokken nerede isem, şimdi de oradayım. Memleketteyim. Modern ideolojiler gelmeden önce ne idiysem şimdi de oyum (...) Memlekete "memleket"ten bakıyorum. Sağcı, solcu, vb. değil, memleketçiyim. (HÜSAMETTİN ARSLAN / Twitmania, Etnomania, Şiddetmania)
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gündelik hayat notları: Hiperaktif toplumda aşk... 15.02.2020 Cumartesi
Salgın 14.02.2020 Cuma
Kılıçdaroğlu’na direnemeyenlerin memlekete hayrı olur mu? 13.02.2020 Perşembe
Dünya mı tuhaflaşıyor, yoksa... 11.02.2020 Salı
İyi ki bırakmışım futbolu! 10.02.2020 Pazartesi
Altını çizdiğim satırlar-103 09.02.2020 Pazar
Gündelik hayat notları: Yalnız kahve mi kokuyor? 08.02.2020 Cumartesi
Bekliyor bekletiyor ama neyi? 07.02.2020 Cuma
Çin’i harcayacaklar matmazel!.. 06.02.2020 Perşembe
Makus talihimiz 04.02.2020 Salı
Daha Fazla Gör
BİZE ULAŞIN