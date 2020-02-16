Gelecekten gelen sarsıntılar... (/ Zona)

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Hayatım tarafından tuzağa düşürüldüm. (/ Zaman Zaman İçinde)

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Bir oyun oynuyorlar. Oynamıyormuş gibi yapma oyunu. Onların oyununu oynamaktan başka çarem yok, oyunu gördüğümü görmeme oyunu. (/ Düğümler)

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İçimizde bir yargıç ve suçlu vardır ama jüri yoktur. (/ Yasak Olmayan Hazlar)

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Mantıklı olmak her zaman kolaydır. Ama sonuna kadar mantıklı olmak, işte o neredeyse imkansızdır. (/ Sisifos Söylencesi)

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Belki de bazı şeyler, bazı anlarda ancak tırnak içinde yaşanabiliyor, anlatılabiliyor, anlaşılabiliyordur. Pessoa'nın ifadeleriyle anlatacak olursak, konuşamayarak başladığımız ömrümüzü anlatamayarak geçirip tamamlarız. (/ Kintsugi-Daha Kusurlu ve Daha Değerli)

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İyi bir hayat yaşama kaygısı, git gide hayatta kalma kaygısına dönüşüyor. (/ Yorgunluk Toplumu)

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Her şeyden haberdar olunan dünyada, derinliğine düşünmek için zaman yok. İktisat düşünmeyi engelliyor çünkü. (/ Uygarlığın Bunalımı)

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"Bırakınız ne yaparlarsa yapsınlar" şiarı, kalplerin mühürlenip ruhların kararacağı günlerin şaşmaz habercisiydi. (/ Çağdaş Küresel Medeniyet)

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Bu dünya kapalı bir kapıdır. Engeldir ve aynı zamanda geçit... (/ Yerçekimi ve İnayet)

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En sevdiğim ağaç çınardır (...) Her çınarda bir dede edası vardır. Onlar toprağımızın hakiki gururudur; belki dedelerimiz o heybetli, o dağ sükunetini onlardan öğrendiler. (/ Beş Şehir)

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Bulutlar, dağlar, ağaçlar insandan anlar. Biz çoğu zaman anlamayız (...) Dağlar insandaki kibrin alınmasına da yardımcı olur. Büyüklük duygunuz yerinden oynar. (/ Yüksek Kader)

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Modern ideolojiler yokken nerede isem, şimdi de oradayım. Memleketteyim. Modern ideolojiler gelmeden önce ne idiysem şimdi de oyum (...) Memlekete "memleket"ten bakıyorum. Sağcı, solcu, vb. değil, memleketçiyim. (/ Twitmania, Etnomania, Şiddetmania)