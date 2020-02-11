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HAŞMET BABAOĞLU
Dünya mı tuhaflaşıyor, yoksa...

Dünya mı tuhaflaşıyor, yoksa...

11.02.2020, Salı
Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden dört gün sonraydı...
İran, Irak'taki ABD üslerine bir füze saldırısı düzenlemiş ve aynı saatler içinde Tahran'dan kalkış yapan Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağı vurulmuştu.
Bu kargaşa içinde dikkatlerden bir başka şey kaçtı/kaçırıldı...
Neydi o?
ABD üslerinin vurulmasının hemen ardından İran'ın Buşehr eyaletindeki nükleer santrali merkez alan peşpeşe 4.9 ve 5.5 büyüklüğünde iki deprem...

***

Zaten İranlılar 2003'te fay hatları ile bağlantısız Bem'deki depremden beri depremlerin bir silah veya deney olarak tetiklendiğinden şüphelenmeye başlamışlardı.
İran-Pakistan sınırındaki 7.8'lik deprem de komplo teorilerine tuz biber ekmişti.
İran'da HAARP saldırısına inanmayan insan yok denir ya, şimdi bu şüphe bütün dünyaya yayılmaya başladı.
Malum, HAARP aslında iyonosfer üzerinde oynayarak iklim değiştirme projesi. Ancak ABD donanmasının bu proje yoluyla Alaska'da geliştirdiği teknolojinin depremleri de tetikleyebildiği düşünülüyor.

***

Peki benim bunları yazmamın nedeni ne?
Komplo teorilerine prim mi veriyorum?
Dünyada hegemonik devletlerin varlığı başlı başına bir komplodur.
Onlar varsa, komploya inanmış ve inanmamış olmamız ikincil önemdedir.
Asıl anlatmak istediğim şu...
Sanki esas komplo hepimizi "komplo teoricisi" yapmak üzerine kurulu.

***

Çin'deki virüs salgınını alalım...
İlk haftalarda serinkanlılıkla "virüs şöyle geçer, böyle ilerler" diyen bizdeki ve Batı'daki enfeksiyon uzmanları bile şimdi susmayı tercih ediyorlar.
Öyle "Canım SARS'ta da böyle olmuştu" diyen kalmadı gibi bir şey.
Çinli hekimlerden gelen bilgi ve görüntüler ise feci.
Umutsuzlar, bitkinler, asabiler ve en önemlisi hastalanıyorlar.
Dahası, birkaç gündür artık Vuhan'dan doğru düzgün haber dahi alınamıyor.

***

Şimdi kim bu salgın hakkında zihnine üşüşen şüpheleri kovabilir?
Dahası, Çin'den gelen görüntüler ve bilgilere bakıp kim "bu sadece bir hastalık, sadece bir salgın" diyebilir?
Dünya başka bir "aşama"ya geçti...
Her konuda...
Medya ve kitlesel algı sanki özellikle paranoyaklığı kışkırtıyor.
Ne için?
Gün geldiğinde...
Gözümüzün önünde olup bitenlere "hoop n'oluyor!" dersek, "yok bir şey, sen paranoyaksın" karşılığını verecekler, ondan mı?
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