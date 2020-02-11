Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden dört gün sonraydı...İran, Irak'taki ABD üslerine bir füze saldırısı düzenlemiş ve aynı saatler içinde Tahran'dan kalkış yapan Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağı vurulmuştu.Bu kargaşa içindeNeydi o?ABD üslerinin vurulmasının hemen ardından

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Zaten İranlılar 2003'te fay hatları ile bağlantısız Bem'deki depremden beri depremlerin bir silah veya deney olarak tetiklendiğinden şüphelenmeye başlamışlardı.İran-Pakistan sınırındaki 7.8'lik deprem de komplo teorilerine tuz biber ekmişti.Malum, HAARP aslında iyonosfer üzerinde oynayarak iklim değiştirme projesi. Ancak ABD donanmasının bu proje yoluyla Alaska'da geliştirdiği teknolojinin depremleri de tetikleyebildiği düşünülüyor.

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Peki benim bunları yazmamın nedeni ne?Komplo teorilerine prim mi veriyorum?Onlar varsa, komploya inanmış ve inanmamış olmamız ikincil önemdedir.Asıl anlatmak istediğim şu...Sankihepimizi "" yapmak üzerine kurulu.

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İlk haftalarda serinkanlılıkla "virüs şöyle geçer, böyle ilerler" diyen bizdeki ve Batı'daki enfeksiyon uzmanları bile şimdi susmayı tercih ediyorlar.Öyle "Canım SARS'ta da böyle olmuştu" diyen kalmadı gibi bir şey.Umutsuzlar, bitkinler, asabiler ve en önemlisi hastalanıyorlar.Dahası, birkaç gündür artık Vuhan'dan doğru düzgün haber dahi alınamıyor.

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Şimdi kim bu salgın hakkında zihnine üşüşen şüpheleri kovabilir?Dahası, Çin'den gelen görüntüler ve bilgilere bakıp kim "" diyebilir?Dünya başka bir ""ya geçti...Her konuda...Ne için?Gün geldiğinde...Gözümüzün önünde olup bitenlere "hoop n'oluyor!" dersek, "" karşılığını verecekler, ondan mı?