09 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
HAŞMET BABAOĞLU
Altını çizdiğim satırlar-103

Altını çizdiğim satırlar-103

09.02.2020, Pazar
Anlam her zaman mutsuzdur... (J. BAUDRILLARD / Kusursuz Cinayet)

***

Hakikat bir "tuhfe"dir. Kalbde bir aşk gibi "birdenbire" görülür. (SEZAİ KARAKOÇ / İnsanlığın Dirilişi)

***

Ve susmada bile sözler, yalvarmalar vardır. (MONTAIGNE / Denemeler)

***

Tutkuya gelince (...) o suskunlukla başlar. (RENE GIRARD / Romantik Yalan ve Romantik Hakikat)

***

Unuttuklarımız bize bir şey hatırlatmak istiyor. (RAMAZAN SARISAKAL / Apophenia-Rastlantıların Ötesinde)

***

Salt mutluluk için yaşamak, yalnızca birkaç kısa an için yaşamak ve geri kalanı çöpe atmak demektir... hayatımızın kaygılar, küçük hazlar, beklentiler, tasarılar arasında topallayarak geçip gitmesi demektir. (PASCAL BRUCKNER / Ömür Boyu Esenlik)

***

Romans, arzuyu engelleyen şeylerdir. Romans, Romeo ile Jülyet'i birbirinden ayıran balkondur. (GREGORY DART / Karşılıksız Aşk- Kovalamak ve Kovalanmak Üzerine)

***

Yaşam sürecindeki genel hızlanma insanın derin düşünme yetisini elinden alıyor. Böyle giderse, ancak tefekkür yoluyla açığa çıkabilecek şeyler insana kapalı kalacaktır. (BYUNG-CHUL HAN /
Zamanın Kokusu)

***

Akıl, Öteki'ne karşı hoşgörülü olmayı, kendi ahlakını zorlayarak alicenaplıkla kabul eder. Aşk ise hoşgörüye tenezzül etmez; dayanışma ister ve dayanışma kendinden feragat etme anlamına gelebilir. (ZYGMUNT BAUMAN / Bireyselleşmiş Toplum)

***

Zavallı memleketim, bürokrat, etnisist, akademik elitler seni kellelere indirgemekle meşgul. Modern elitler Tanrı'ya değil, sayılara taparlar. (HÜSAMETTİN ARSLAN / Jöntürkler, Jönkürtler, Muhafazakarlar)

***

Bir sözcüğün ölümü demek, dünyamızın daha kısırlaşması, kemikleşmesi, yoksullaşması demektir. (İLHAN BERK / Logos)

***

Ben hiç toprağı kazmadım. Kuş yuvası aramadım, ot toplamadım, kuşlara taş atmadım. Ama kitaplar benim kuşların, yuvalarım, ahırım ve tarlalarımdı. Kitaplık aynada yansıyan dünyaydı; dünyanın sonsuz büyüklüğünü, değişikliği, önceden bilinmezliği vardı onda. (J. P. SARTRE / Sözcükler)
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gündelik hayat notları: Yalnız kahve mi kokuyor? 08.02.2020 Cumartesi
Bekliyor bekletiyor ama neyi? 07.02.2020 Cuma
Çin’i harcayacaklar matmazel!.. 06.02.2020 Perşembe
Makus talihimiz 04.02.2020 Salı
Dev toplama kampı 03.02.2020 Pazartesi
Altını çizdiğim satırlar-102 02.02.2020 Pazar
Gündelik hayat notları: Biriktirme, yaşa! 01.02.2020 Cumartesi
Siyaseti uçucu bir gösterinin sahnesi yapmak 31.01.2020 Cuma
Kuklalar tiyatrosu 30.01.2020 Perşembe
Sonra ne oldu? 28.01.2020 Salı
Daha Fazla Gör
BİZE ULAŞIN