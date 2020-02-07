İki gündür herkes soruyor...Bu sorunun ardından da malumyakınma geliyor: "Oysa bir haftaönce "asla CHPyönetimini düşünmüyorum"deyiptak diye GenelBaşkan olmasınınüzerinden on yılgeçti.Tam on yıl.Hâlâ mı gülünç tarafından alıp "anlayamadık, bari dalgamızı geçelim" diyorsunuz?Sanırım asıl o dalgasını geçiyor.

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Biliyorsunuz...Koruma duvarı içinde şöyle bir dolaştı, daha çok kendi belediyelerinin kurduğu yardım evlerini ziyaret etmeyi tercih etti ve Ankara'ya döndü.Sonra da parti grubunda "Elazığ'a gittim, tek bir Kızılay çadırına rastlamadım arkadaşlar" dedi., düşünün...Kızılay bir saat sonra ana muhalefet liderinin Elazığ'daki çadırlarında çekilmiş görüntülerini sosyal medyaya aktardı.

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Suriye...Doğu Akdeniz...Mavi Vatan...İsrail ve Kudüs sorunu...Bunların hiçbiri ana muhalefet liderinin esaslı biçimde derdi olmadı, olmuyor...Nereden çıkarttığımı sormayacaksınız herhalde...Çünkü bu meseleler hakkında dişe dokunur, pozisyonuna yakışır, işe yarar tek laf etmişliği yok.Şimdi gitgide sertleşen İdlib sorunu için deaynı olduğunu düşünüyorum.Yani deprem de dahil

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Orası önemli...Daha önce de yazmıştım, bir daha yazayım...yapıyor.Vakit geçiriyor.Tutarsızlıklarıyla kendi kitlesinisürüklerken...Bizleri de oyalıyor.

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Bir siyasi çözülüş, bir "ara rejim" hamlesi, dışardan ülkemize bir müdahale...Bunları mı bekliyor Kılıçdaroğlu?Kitlesini her manipülasyona uygun kıvamda gevşettiğini görüyoruz.İşin ilginci, çaktırmadan Chatham House'da boy gösterenda, tatilcida bu "" politkasına uymaya başladılar.Böyle kaotik bir dünyada yerli kökleri sağlam bir muhalefete ihtiyacımız var ve halimize bakın!nasıl boşa harcanıyor...