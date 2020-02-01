Odaklanmak iyidir. Fakat bazen görüş alanımızı fena halde daralttığını da bilmek gerekir. Hele birileri bize sürekli" deyip duruyorsa, düşünmeli! Çünkü bu çağrı "" anlamına geliyor olabilir... Lafı nereye getireceğim; "patırtısını biliyoruz, güzel, anlaşılır bir durum. Neredeyse bütün sohbetlerimizde yeri var. İyi de, ""den haberimiz var mı? Yok! Sanki özellikle gözden kaçırtılıyor... Oysa bu teknoloji üzerinde çok uzun zamandır çalışılıyor. Buna "iyonosferin kontrolü yoluyla yeryüzünde ekolojik sistemleri bozma ve değiştirme teknolojisi" de diyebiliriz. Üzerine çok komplo teorisi üretilen HAARP de aslında bu programın bir parçası. Artık bilen biliyor; hegemon devletler hava durumlarıyla oynayabiliyor.

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Prof. Michel Chossudovsky'nin "iklim değiştirme" teknolojisinin gelişimi üzerine Global Research'te çıkan yazıları ilginç. 15 Ocak'ta çıkan makalesinin başlığı "

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belli ki, insanıniçinin yoksul, kudretinin pek zayıfolduğuna dair kendilerine bile itiraf edemediklerigizli bir inanca sahipler.

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türünden yeni moda laflarafazla takılmasak, ne iyi olacak. Tamam,ilk bakışta kalbe de, kulağa da pek hoşgeliyor ama bu lafları ederken, yücelttiğimizfiilin "olduğunu görmemizgerekir. Nedir bu koleksiyoncubilinci, bu istifleme arzusu?Zaten insan ne gelipgidecek seli kestirebiliyor, ne de kalacakkumu. Onun hükümdarı zaman...

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Diyelim ki,Nimetinhakkını verelim tabii. Ama medya/sosyalmedya önümüze sürekli "karbon ekmeklifüme kaburgalı hamburger", "tavşanetli poutine", "tahin soslu san sebastiankek" ve benzerlerini getirip tartıştırıyor,yemek denilince akla bunlar gelsin isteniyorsanki. İşin fenası, bunları okuyupfotoğraflarına bakarken bir tür bağımlılıkgeliştiriyoruz.O arada dışarıdafarkında mıyız, değiliz.