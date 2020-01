İstanbul'un(!) ne yaptıetti, yine gündem oldu.Deprem felaketinin bile önüne geçti.Milletin ve devletin bu felaket karşısında hızla birlik oluşunu perdeledi.Şimdikonuşuyoruz,konuşuyoruz, işe bakın!Depreme bakıp hemen arkasından güle oynaya tatile gidilir mi, gidilirse bu doğru mudur, yakışır mı, yakışmaz mı, falan filan.

Malum, şov dünyasında "" mantığı hakimdir.Şarkıcılar ve tiyatrocular pek severler bu düsturu.Bilmem hatırlar mısınız, birkaç yıl öncepatlamış ve demişti ki; "Önce insandır önemli olan, oyun değil.Babam ölünce sahneye çıkmam.Bu kadar içimi yakan şey varken, 'show must go on' mı diyeceğim, gidin işinize..." Medyanın duayen kalemleri de derhal Haluk Bilginer'e "seni severiz ama şov devam eder, çünkü hayat devam eder" diye yüklenmişlerdi.elbette yerden göğe kadar haklıydı.Ama gösteriyi yüceltenlere derdini anlatamamıştı.

Hiç sanmıyorum ama CHP'nin hipnozla" kitlesi içinde hala kafasını toparlayabilen kaldıysa, artık kavramış olmalı...İstanbul'un yönetmeyen yöneticisinin selden sonra Bodrum'da yata, depremden sonra Erzurum'da kayağa gidip bunları kamuya gülücükler içinde aktarmasının nedeni "" falan olamaz.Yaşadıklarımız gösteriyor ki...Siyaseti şov olarak değerlendiren,bir çevre var, bir gün bunu ayrıntısıyla anlatmalıyım.Sanırım, İmamoğlu'nun bu halleri o çevrenin çok hoşuna gidiyordur.belli.Diyorlar ki...Her şey sahne, her şey oyun, her şey şov.Yani fazla dertlenmek için hayat kısa.

Hep"den söz ediyorum ya...Kritik bir dünyada, kritik bir zamanda başımıza dert olacak memleketine yabancı milyonlardan hani...İşte o ""in içinde bu tür bir ecnebilik de var.Gerçeklikle ilgiyi kesecek kadar uçucu bir tavır takınmak....