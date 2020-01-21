Son söyleyeceğimi başta söyleyeyim...Toplantılara, zirvelere, şuna buna bakmayın hiç!Avrupa bu...Kendisinin kazanacağı garantileninceye kadar masada müzakereyi, sahada çatışmayı tercih eder.Tıpkıyaptığı gibi...Gerisi cilalı laflar, bitmez tükenmez toplantılar ve açıklamalarla dünya kamuoyunun oyalanmasıdır.

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Hem akan kanı, hem de "savaş ağası" Hafter'in yayılmasını durdurmak için ateşkes.Uyanıklığa bakın!Dahası, BM'nin meşru saydığı Trablus hükümetinin yavaş yavaş meşruiyetini ortadan kaldıracak "yakın gelecekte tek ve birleşik bir hükümet" arayışını resmi belgeye döktüler.Hafter'i iyiden iyiye uluslararası temsili olan bir aktör rolüne taşıdıkları yetmiyormuş gibi her iki taraf için de gayet muğlak biçimde "çağrısı yaptılar.Türkiye aldırır mı buna?Aldırmaz elbette.

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Şu an, asıl olarak...Libya sorununu değil...Ana hatları yeniden şekillenen "" dikkatinize taşımak istiyorum.14 Ekim 2019'da bu köşede çıkan yazımın başlığını hatırlar mısınız, bilmem, şöyleydi:" Orada diyordum ki...Avrupa, Türkiye'nin Washington ve Moskova arasında kurduğu diplomasi hattının dışında kaldı.Üstüne Brexit yarası...Doğu Akdeniz'de tutunmakta zorluk çekişleri...Bütün bunlar onu sinirlendiriyor.Peki ne olacak?

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Berlin Konferansı ve Merkel'in alel acele hazırlanmış şovu da sözünü ettiğim durumun devamıydı.Unutmayalım, yeni kolonyalizm çağının eşiğindeyiz.Bu yolda ilerlerken önüne "adil uyarıcı" ve müdahale gücü olarak çıkacaktahammül etmesi mümkün mü?, Yüzümüze gülüp bildiğini okuyacak