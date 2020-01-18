Ev kadınları, üniversiteli genç kızlar, emekliler açmışlar televizyonu, çıt çıkarmadan astrologların 2020 yorumlarını izliyorlar. "Kariyer" ve "yatırım" kavramları havada uçuşuyor. Belli ki astrologlar bunlardan bahsetmeyi çok seviyor. Emekli beyefendi, üniversiteli genç kız ise" öğreniyor falan... Çok matrak! Tabii böyleceda idrak ediyoruz. New York'ta, Londra'da kariyer hırsıyla kavrulan profesyonellere hizmet veren astrologların yazdıklarını tercüme edip gündüz kuşağı TV programı diliyle köpürttün mü, tamamdır.

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bitmek bilmiyor... Mehmet Öz'ün "" tezine şiddetle karşı çıkan bir uzman doğru kahvaltıyı şöyle anlattı medyaya: "

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(Uluç) beni Avustralya'daki "göçmen" develerin başına gelenleri yeniden tartışmaya çağırmış. Biraz geç gördüm. Ama yazısında yeryüzünün belki de en ağır sömürgeci zulmüne uğrayan Avustralya kıtası yerlilerinin (aborijinler) şimdi nasılyaşadıklarını (!) ve develerin de onların isteğiyle öldürüldüğünü anlattığı paragrafı okuyunca pes ettim. Abi, tamam yemek yiyelim ama bu konuyu hiç açmayalım!Develer meselesi bana bir kez daha gösterdi ki, bizim entelijansiyamız da, ortalama okumuşlarımız da sömürgecilik ve sömürgecilik sonrası dünya konusuna aşina değil.Meselelerigibi anlamlı fakat çok problemli bir çerçevede ele almayı seviyoruz ama ygörmek istemiyoruz. Israrlıyım; lise müfredatına kapsamlı bir sömürgecilik tarihi dersi eklenmeli...

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Japon yönetmen'nın yeni filmi "vizyona girdi. Nasıl film bilmiyorum. Ama meraklısına, yönetmenin 2018 yapımı "filmini internetten bulup izlemesini öneriyorum. Modern şehir, yeni yoksulluk düzeni, sosyal sınıf gerilimi ve şefkat... Filmde hepsi var. Eğlenmek istiyorsanız başka, o zaman uymaz!