Ün ve ünvan bakımından pek güçlü bir hekim bir gün çıkıp "" der mi?Demez ama keşke dese...Çünkü belki de ilk o zaman "deyip topyekün duruma uyanacağız.Oysa adam bir yandan da haklı olacak!Mesele kafayı ""a takmaksa...Onlarca yıldır toplumların zihnine zerk edilen modern sağlık ideolojisi açısından en esaslı tavsiye bu olmalıdır: "Lafı nereye getireceğimiz anlamışsınızdır...Medyatik tıbbın vitrini ve popüler kültür cambazıbu kez dededi ya, ortalık karışıverdi.Bazıları Dr. Öz'ün 2013'teki bir yazısını gündeme getirip "bu ne perhiz ne lahana turşusu" diyor.Çünkü orada doktorumuz kahvaltıya "" demiş ve güne mutlaka kahvaltıyla başlanmasını önermiş.İyi de...Bu dalgalı deniz havaları, bu eskimiş çorapları hemen çöpe atmalar falan işin kuralı... Bize "diye sunulan öneriler, önlemler, özendirmeleri "sanıyorsunuz ama büyük bölümüBu işten ekmek yemek için sürekli yenilenmek gerekiyor.Hatta her şey ""na göre belirleniyor. Bizler de "?" diye saf saf sorularla onları izliyoruz.

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Ama konu kahvaltıya gelince...Problem sırıtıverdi.MeselaVeya bizim hafta sonları kendimizi kaybettiğimiz kahvaltı sofralarıyla dedelerimizin ilk öğünü birbirinden çok farklı...Yol üzerlerinde" tabelalarını görüp içeri girdiğinizde yediklerinizle köylerde kahvaltı olarak yenilenler arasında uçurum var.Anlayacağınız..." önerilerinin en büyük problemi kanıtlanmamış tıbbi tezler pohpohlanırkenıskalanması.Ama aldıran kim, insanlar bu söylemlerle "bir kere.

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En vahimi şu...teslim olmak üzereyiz.Diken üstündeyiz ve mecburi ödevlerimiz var.Üstelik...Farkında değil misiniz hiç?Hastalıklar bir beslenme yanlışının veya bir davranış suçunungibi algılanıyor artık.