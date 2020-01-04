, Venedik'egider, Hotel Sandwirth'eyerleşir. Oradanişanlısı Felice'yeveda mektubunuyazar. Sonragünlüğüne "bilincimikaybedinceyekadar kendimidışarıya kapatıpyaşayacağım" kaydınıdüşer...yorgundur, tatlarıkaçıktır...hasta karısınabakmaktadır...markası kurulur ve ilkdükkanını Milano'da açar...haftada150 dolara ilk film anlaşmasınıyapar... Ne onlar ne de günlükekmeğinin peşindeki halkkitleleriayak seslerini işitmektedir...Şimdi öyle değil tabii, diyeceksiniz.Sosyal medyanın bizihaber akışının tam göbeğindetuttuğunu söyleyeceksiniz.Doğru! Ancak bu durum daalgılama yetimizin nasırlaşmasınayol açıyor. Mesele dünyasavaşı falan değil tabii amagören, hisseden varmı? Kaç kişiler?

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oyuncuları kötü karakter Serdar Bey'i şöyle anlatıyor: "Dizi ilerleyince seyircinin anlamaya başlayıp ona da sempatiyle yaklaşacağını düşünüyoruz. Bazen en kötüler bile iyilerden daha insani olabiliyorlar. Yin Yang misali;" Hah! Bir Ying Yang eksikti, laflar havalı da hakikat belalı. Oysa her şeyideğil,Bu post-modern bulanık sular ve merhametimize sığınan kötülükler canımıza tak etti, yetti artık!

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dedim de, hız, teknik, hikaye falan iyi de, kadın oyuncuların her sahnede Bebek'te bir kafede muhabbetteymiş havasındaki mimik ve jestleri bana garip geliyor. Yoksagünümüz gerçeğinin ta kendisi mi? Belki de.

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kolay yoldan para kazanmaheveslilerine çok bozulur,onları en ağır ifadelerle aşağılar.Fakat kendisi de kolay yoldan" sayılmanınyollarını arar. İşçilikten kaçar.Tembeldir. Bilgi ve düşüncekuyumculuğundan sıkılır...Sonuç? Ortada...

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Benim içinuygulamasınıkullanmak demek,'un seyahatlerini, hikayelerini,çalışmalarını dikkatletakip etmek demekti. Yaptığıişin hakkını vermek budur...Değerli şefe kalpten teşekkürümüburaya da not düşeyim.