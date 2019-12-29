Terk-i dünya diye çıkmıştı yola. Mümkün müydü? (/Beyhude Ömrüm)

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Burası bizim dünyamız değil. (Gökteki Göz)

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Her şeyi unuttuğundan bu yana çok daha fazla şey biliyor. (/ Saatin Gizli Yüreği)

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Ferhad'ın sevgilisine kavuşmak için deldiği dağ, benim devirmek borcunda olduğum nefse göre bir kum tanesi... Nefse, kırk yıl bir bardak ekşi ayranı bile çok gören veli hatırlıyorum da, onu, kırk yıldır ne kuş sütleriyle beslediğim gözümün önüne geliyor... (/ O ve Ben)

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Burada insanlar çabuk unutuyorlar, bunu daha önce söylemiş miydim bilmiyorum. (/ Hüznün Fiziği)

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Elimizden kaçıp kurtulan ve bizim sevgimizle beslenenden başka bir şeye sahip değiliz: Rüyada bir ağaç, ıssızlıkta bir yüz, gökyüzünde bir ışık. (/Eksik Parça)

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Düşünebiliyor musun, annenin karnında, kutsal sayılan o yerde bile güven içinde değilsin. Filme alıyorlar seni, casus gibi izliyorlar, doyuma ulaşmanı gözlüyorlar. Yaşarken onların elinden kurtulamayacaksın, bunu herkes biliyor. Ama daha doğmadan bile kurtulamıyorsun. (/Kimlik)

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İzleri takip et. Guilford'dan 2 numaralı terminale kadar. Yolda bir yerde kendinle karşılaşacaksın. (Millenyum İnsanları)

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Kusurlarımız bize başkalarına merhamet etmeyi öğretmiyorsa, ne işe yararlar, bilemiyorum. (/ Alexis)

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Sabah oldu. Hep olur... Ölmez sağ kalırsak sabah olur. Sabah, gecenin gençleşmiş, kuvvete gelmiş, hayallerinden arınmış ve hatta şimdi onları inkar eden halidir. (/ Coşkuyla Ölmek)

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Kimi sabahlar, bir sokağın dönemecinde, göğsün üzerine çok tatlı bir çiy düşer, sonra buharlaşıverir. Ama serinliği kalır ve yürek hep onu ister (ALBERT CAMUS / Yaz)

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Çok zaman kaybettim. Çok zaman ve biraz da ümit. Yaşamak bu galiba. (/ Jurnal)

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Her satırda dünyayı parçalıyoruz. Kitaplardan önce dünya sağlıklıydı, tamdı, belki sonra yine öyle olacaktı. (/ Malte Laurids Brigge'nin Notları).