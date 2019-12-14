Diyorlar ki, insan yaş aldıkça değil, yaşamadıkça yaşlanırmış... Aslında her yaşta" olunabilirmiş; mesela "Goethe en büyük eseri Faust'u ölümünden bir yıl önce, yani 82 yaşında bitirmiş"miş... Böyle söylüyorlar. Söyleyenler de gelenekçi kesimden psikoterapistler, yaşam koçları falan...Malum gelenek yaşlılığı olumlardı, modern hayat ise ölüm korkusunu gençlik övgüsüyle bastırmaya çalışıyor... Anlatamıyorum ki,Ben böyle söyleyince de ne oluyor? İnsanlara "umutsuzluk" aşılamakla, kendilerini "iyi hissetmesi"ne engel koymakla suçlanıyorum. Vah ki vah!

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" (Ebediyen genç) kültürünün eğretiliğini en yakından bilip görmesi gerekenler, göremiyor veya görmek istemiyorlarsa, durum vahim demektir. ""ni Fatih'e taşıma- ya çalışmanın kimseye faydası yok!

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Wilhelm Schmidt'ten ilham alarak söyleyeyim; kendin ve başkaları için çiçek açmak demek, aynı zamandada göze alabilmeyi gerektirir. (Korkacak bir şey yok; nahoşlukları kadar hoşlukları da var!)

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ilk kez geçiyormuşgibi oluyorum. Bazımanzaralar aynı anda hemtanıdık, hem de yenidir.Zaman önce durur, sonragenişler sanki. Bir şimşekçakımı kadar kısa bir an sürer bu hisama eşsizdir.

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Okuldan gelince onu evdenalır, buruşuk ve güzel ellerinden tutar,'a götürürdüm. Kadıköyİskelesi ile Moda arasındaki yokuşa...Şimdi arkasından tramvayıngeçtiği geniş kaldırımdaki banklardanbirine oturur, karşıda uzananbakardık.Bunu sık sık tekrarlardık. Sadece ikimizinkatıldığı eşsiz ve çok derin bir ayindi.Manzaraları hafife almayın, bazenkişiliğimizin yapıtaşlarından biri olupçıkarlar.

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Anadolu Hisarı'nda güleryüzlü ve huzurlu bir kafe:Meraklısı için özel not: Kahveleri enfes.