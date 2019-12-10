Malumson günlerde yeniden tedavüle sokuldu...Hani bir zamanlar aydınlara özgü bir laf salatasıydı da, pek anlamlıymış gibi dilden dile dolaştırılırdı...Neymiş, ""ymiş...Neymiş, "günümüz liderlerin değil, fikirlerin ve projelerin temsilinin çağı"ymış...Mış, mış da mış...

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90'ların en bunalımlı dönemlerinin ana akım medyasında sık rastladığımızneden yeniden hortladı dersiniz?Cevabı biliyorsunuz aslında...Akılları sıra....siyasibir anlam kazandırmak istiyorlar.Bir buçuk saat konuşup yeni hiçbir laf etmeyen, fikir diye 90'lı yılların "evrenselciliği"ni tekrarlayan, proje diye "parlamenter sisteme geri dönebiliriz"den öteye bir şey söyleyemeyen, sıkışınca tehdit eden ama kendi geçmiş icraatlarını gözden kaçırmak için ne yapacağını şaşıranları bu yollamümkün mü?Hayır!

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Pazarlamacılar,Neymiş?"Avrupa siyasetinde karizmatik lider yokmuş ama işler ne güzel yürüyor"muş...Onlara "işler yürümüyor, görmüyor musunuz?" diye sorsanız, ne fark eder?Sonunda ittifak yaptıkları CHP'liler gibi sizi "çomar, cahil" çıkartmaya kalkışırlar.Kim anlatacak şimdi onlara, meselaarasındaki farkı?Değmez de...Çünkü dertleri hakikat değil, numara çevirmek.

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Bir devardır, malum: "Liderlik değil, ekip çalışmasıönemli" derler.Ekip dedikleri şeyin ne olduğunu görüyoruz.İki gazeteci kılıklının üfürüğüyle ortalık karışıverdi"Ekip çalışması" dedikleri de her haldeneden olan "yerini bil" çalışmasıdır.

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Sadede geleyim...Saldırı altındaki Türkiye'nin en büyük şansının Erdoğan'ın liderliği olduğunu bütün gözler görüyor.Saldıranlar bile durup durup bunu itiraf ediyor.Onlara içerden destek çıkanların uyduruk fikirlerini de yutmayalım artık.