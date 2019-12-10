10 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
HAŞMET BABAOĞLU
Lidersiz gelecek yok!

Lidersiz gelecek yok!

10.12.2019, Salı
Malum beyaz palavra son günlerde yeniden tedavüle sokuldu...
Hani bir zamanlar aydınlara özgü bir laf salatasıydı da, pek anlamlıymış gibi dilden dile dolaştırılırdı...
Neymiş, "liderlik değil, ortak aklı temsil eden yönetimler önemli"ymiş...
Neymiş, "günümüz liderlerin değil, fikirlerin ve projelerin temsilinin çağı"ymış...
Mış, mış da mış...

***

90'ların en bunalımlı dönemlerinin ana akım medyasında sık rastladığımız siyasi mızmızlık neden yeniden hortladı dersiniz?
Cevabı biliyorsunuz aslında...
Akılları sıra....
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni çıkışlarına siyasi bir anlam kazandırmak istiyorlar.
Bir buçuk saat konuşup yeni hiçbir laf etmeyen, fikir diye 90'lı yılların "evrenselciliği"ni tekrarlayan, proje diye "parlamenter sisteme geri dönebiliriz"den öteye bir şey söyleyemeyen, sıkışınca tehdit eden ama kendi geçmiş icraatlarını gözden kaçırmak için ne yapacağını şaşıranları bu yolla hoş gösterebilmek mümkün mü?
Hayır!

***

Pazarlamacılar, herkesi kör, âlemi sersem sanmaktan da vazgeçemiyorlar...
Neymiş?
"Avrupa siyasetinde karizmatik lider yokmuş ama işler ne güzel yürüyor"muş...
Onlara "işler yürümüyor, görmüyor musunuz?" diye sorsanız, ne fark eder?
Sonunda ittifak yaptıkları CHP'liler gibi sizi "çomar, cahil" çıkartmaya kalkışırlar.
Kim anlatacak şimdi onlara, mesela Merkel'in güçlü lider olduğu zamanların Almanya'sıyla siyasi parkinson hastalığına mahkum edilen Merkel'in Almanya'sı arasındaki farkı?
Değmez de...
Çünkü dertleri hakikat değil, numara çevirmek.

***

Bir de CHP'ye özgü eski bir klişe vardır, malum: "Liderlik değil, ekip çalışması önemli" derler.
Ekip dedikleri şeyin ne olduğunu görüyoruz.
İki gazeteci kılıklının üfürüğüyle ortalık karışıverdi
"Ekip çalışması" dedikleri de her halde Muharrem İnce'nin her darbeden sonra önce atıp tutup sonra yelkenleri suya indirmesine neden olan "yerini bil" çalışmasıdır.

***

Sadede geleyim...
Hiçbir ülkenin 21. Yüzyılın ikinci çeyreğine liderlik vasfından vazgeçerek girme lüksü yok! Olmayacak.
Saldırı altındaki Türkiye'nin en büyük şansının Erdoğan'ın liderliği olduğunu bütün gözler görüyor.
Saldıranlar bile durup durup bunu itiraf ediyor.
Onlara içerden destek çıkanların uyduruk fikirlerini de yutmayalım artık.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Siyasette “sade insanlar”a kulak vermek vakti... 09.12.2019 Pazartesi
Altını çizdiğim satırlar-95 08.12.2019 Pazar
Zaman akıp geçerken: Sardunyalar, kahveler, insanlar... 07.12.2019 Cumartesi
Aile 06.12.2019 Cuma
Bana bunları yazdıran dünyaya ne diyeyim... 05.12.2019 Perşembe
Ne yaptık biz bu gençlere? 02.12.2019 Pazartesi
Zaman akıp geçerken: Tüketime karşıyım mı dediniz? 30.11.2019 Cumartesi
Cerahat 29.11.2019 Cuma
Duayen 28.11.2019 Perşembe
Hipnotik kelimeler 26.11.2019 Salı
Daha Fazla Gör
BİZE ULAŞIN