Gençlere, yeni yetme çağındaki çocuklara bakıyorum. Öyle uzaktan değil, mahalleden, sokaktan, hayatın ta içinden... Müthiş bir "görüyorum. Anne baba kendi hayat kavgaları içinde kavrulup giderken çocuklarına dair kafayı taktıkları tek şey okul başarıları olmuş. Eh, o "" dediğiniz nedir? Kıtlık içinde varlık. Yani herkes için değildir, herkese yetmez... Bakıyorum, çocuklar için tatlı bir sığınak olması gereken evleri hemen dışarı kaçılacak boğucu bir yere dönüşmüş...Ama herkes işitmezden geliyor. Niye yazdım bunları? Hani soruyoruz ya, niye gençlere eğlenmek bile iyi gelmiyor diye... Neşelerini erkenden kaybediyorlar çünkü.

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Dün sabah havanın açtığını görünce balkona çıkıpSonra ellerimi kokladım. Nasıl güzel ve baharatlı bir toprak kokusuydu. Sardunyalar her mevsim içlerinde sımsıcak bir güneş saklıyorlar, eminim.

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Cüneyt Özdemir'e katılıyorum: Cumhurbaşkanı'nın'nin açılışında yaptığıçarpıcı konuşmaya ilgi gösterdikama caminin yapılış hikayesineve mimarisine dönüp hiç bakmadık! Maalesef bu tür konularda dikkatsiziz. Oysa Cambridge'teki caminin ödüllü mimarisi gerçekten ilginç. Benilham verici buldum. Elhamra'nın tasarımından yola çıkan projenin mimarları yukarıya doğru dallar halinde açılan bu sütunlara "" diyorlar ki, haklılar.

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Artıkiçmiyoruz, malum.Kahve endüstrisi tiryakilerin kültürünü "derinleştirerek" hem hava atıyor, hem de kazancını sağlama alıyor. Geçen gün'nin 1940 tarihli ve tatlı tatlı dalgasını geçen şu yazısına rastladım: "Hakikaten Muka kahvesi denilen ve aslı Yemenli olmayıp Habeşli olan kahve zenciler gibi ekşi rayihalıdır. Halbuki cenubi Amerikalılarda İspanyol kanı ilk hamlede anlaşılır; onlar tatlıdır. Yine mesela Martinik kahvesi de yarı ekşi, yani yarı melezdir. Bundan şu neticeyi çıkarıyorum ki,ve dört elle terakki, tekamül, medeniyete sarılmış gidiyorlar."