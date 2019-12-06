Doğrudur...savunmak, güçlendirmek,hatta yeniden inşa etmekgerek...Yazıma böyle kitabın ortasından başlıyorum ki, meseleye nereden baktığım ve yazacaklarım konusunda kafanızda bulanıklık olmasın.neiçin kızacaklarınıbilsinler...Dikkatinizi çekerim..." dedim.Cari aileden söz etmiyorum.

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Son zamanlarda çok tartışma konusu oluyor, biliyorsunuz...Toplumsal ve ekonomik düzenlemelerin gücü karşısında fertlerin giderek yalnız ve çaresiz kalmasına bir tepki olarak...çare olarak...önlem olarak...Ve daha pek çok nedenle...İsteniyor ki...Ailenin üzerine titreyelim, koruyalım, kollayalım bunubir hale yola koyalım...Tamam ama şu gerçekle yüzleşmeden olmaz.Bugünkü aile, "" mi?

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Etrafınıza bakın...Ve şu soruları dürüstçe cevaplayın...bir yapı sırfbiçimi "aile"yi andırıyor diyeel üstünde tutulabilir mi?"Başkalarından bize ne, biz kendi menfaatimize bakarız" mantığıylatoplumun dirliği ve düzeni için savunulacak yanı var mı?Erkek çocuklarını kaba ve kibirli ergenler, kız çocuklarını gösterişçi prensesler haline getiren yetiştirme düzenlerini korusak neye yarar?

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Gençlere bakıyorum...Mümkün olsa, sabahlara kadar evlerine girmek istemiyorlar.Hayır! Eğlence tayfasından söz etmiyorum.Sıradan mahallelerin ruhu temiz fakat "" gençlerinden söz ediyorum.Bir aileleri ve evleri olması bu çocukların hayat dertlerine azıcık bile deva olmuyor.Şimdi bu gerçekleri yok sayarak konuşabilir miyiz?

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Küresel düzen günümüz ailesini iyice hırpaladı. Her yanı kırık dökük; sıva utacakmış gibi değil.Aile deyince içimizi ısıtan şey bağlarımızdan çok duyduğumuz özleme dönüştü.İşte bu yüzden "diyorum.Savunmamız gereken şey ""dir.Konuşup tartışacaksak, buradan başlamak zorundayız.