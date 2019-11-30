Modern insanınkafayı mutluluğatakmasıdır... Ancaksosyal medya sonrası işin karakteribiraz değişti. Şimdi en büyük mutsuzlukkaynağımutlu olmaveya daha mutlu olmaihtimali... İhtimallerinaçtığı yara,, ilhamduygusunun zayıflayıphasedin hükümranlığınıngenişlemesi... Bu"dan nasıl kurtulacağız?

***

Sosyal medya dedim de, dün baktım, herkes yerli adıyla ""ya karşı. Tabii orada "" şık görünüyor, hatta itibarı var. Hele bir takım ünlülerin tüketim çılgınlığına karşı yayınladıkları listeler bitirdi beni. "Online alışveriş de yapmayın, kargo şirketlerinin bıraktığı karbon izleri doğayı bozuyor" lafları falan... Hani zenginlik ve tüketim meraklarını tanımasak, neyse! Kapri adasında tertipledikleri "" toplantısına özel uçaklarıyla (yani atmosferi ağır biçimde kirleterek) gidenandırıyorlardı... Şimdi işin ciddi tarafına gelelim. Bu "" gibi terimler orta sınıfları sersemletmek için kullanılan "" laflardan öteye gitmiyor. Yakında astım hastalarının elinden nefes açıcı ilaçlarını da toplarlarsa şaşırmayın! Nitekimbu ""ları doğanın en büyük düşmanlarından biri ilan ediverdi.Çevre ve iklim sorunları konusunda bir "dönüyor diyorum da, inanmıyorsunuz...

***

Abartılı alışveriş kampanyalarına ve tüketim çılgınlığına elbette karşıyım. Fakat günümüzde ekonominin büyük bölümünün "hizmet ve perakende sektörü" üzerinden yürüdüğünü görmezden gelemem. Bu sektörlerden ekmek yiyen geniş kitleleri düşünmedençoktan geçti.Bunda yokum işte!

***

Esas mesele alışveriş kampanyaları falan değil, en kapsamlı haliyle "meselesi... Hayat tarzını/ varoluş biçimini değiştirmeye razı olmayanların ""nı ciddiye almıyorum, almam. Kendim dahil...

***

Birileri üzerinde ciddi biçimde çalışmalı: Vokalsiz müzik dinlemeye iki dakika tahammül edemeyenler, Batı armonisiyle icra edilmiş piyano eserlerine ilgi göstermeyenler nasıl oluyor da'ya ayılıp bayılıyorlar? Neden?